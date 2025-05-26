"Майбутнє сина вже вирішено": батьків налякало домашнє завдання хлопчика (фото)

Батько показав анкету сина, в якій він розповідає про себе і своє майбутнє, у соцмережах. Несподівана фраза насмішила і здивувала користувачів.

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Користувач Reddit опублікував фотографію шкільного завдання свого сина, яка стрімко набрала популярності. Усе через несподівану відповідь восьмирічного учня.

На перший погляд, це був звичайний шкільний проєкт. Учень другого класу вказав свої улюблені колір, їжу і фільм на аркуші паперу заголовком "Все про мене". Усе йшло нормально, поки справа не дійшла до рядка "Коли я виросту...".

Замість звичних дитячих мрій, стати пожежником або лікарем, хлопчик написав, що його зіб'є автобус.

Фотографію завдання виклав користувач u/ChuckySix у сабреддиті r/funny з підписом "Майбутнє мого сина вже вирішено".

Замість звичних дитячих мрій, стати пожежником або лікарем, хлопчик написав, що його зіб'є автобус Фото: Reddit

Пост швидко став вірусним. Реакція користувачів варіювалася від сміху до легкого шоку.

"Йому справді варто цілитися вище. Замість автобуса може бути Lamborghini або лімузин", — пожартував один із користувачів. "Дитина знає про наближення ісекаю", — додав інший, посилаючись на жанр японського аніме, в якому персонаж потрапляє в інший світ після трагічного інциденту, на кшталт зіткнення з автобусом.

Батьки були спантеличені, але не здивовані

Мама і тато дитини, які побажали зберегти анонімність, зізналися Newsweek, що спочатку не знали, як відреагувати.

"Коли ми вперше прочитали це, ми були приголомшені — досі не знаємо, що думати. Наша дитина ставить справді унікальні запитання. Вона дивакувата, емоційна і... трохи з іншої планети", — сказали вони.

На аркуші також був малюнок, який викликав не менше запитань, ніж текст. Один із користувачів Reddit запитав, що саме зображено, і батько хлопчика відповів: "Або його забризкав автобус, або він грає у футбол. Поняття не маю".

Батьки також розповіли, що син слухає з ними музику "старої школи" (особливо хіп-хоп) і змінив улюблену страву на курку з апельсинами, завдяки своїй сестрі.

Раніше Фокус повідомляв, що трирічній дитині, яка летіла бізнес-класом, подали келих вина. Інцидент з подачею алкоголю малолітньому пасажиру стався 24 квітня на борту рейсу Cathay Pacific. Дитина відпила з келиха, вирішивши, що в ньому вода, і поскаржилася на кислий смак.

Також стало відомо, що батько на кілька хвилин залишив малюка без нагляду і той влаштував погром у вітальні. Дворічний хлопчик Джордж із Великої Британії став зіркою в соцмережах після того, як висипав відро з вугіллям на диван.