Вуличне інтерв'ю з двома дівчатами, які відпочивали в клубі, налякало людей (відео)

Вірусне відео з вуличним інтерв'ю, що набрало мільйони переглядів, виявилося не справжнім записом, а продуктом штучного інтелекту. Користувачі шоковані тим, наскільки реалістично виглядає згенерована сцена.

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Короткий восьмисекундний ролик, на якому молодий чоловік бере інтерв'ю у двох дівчат на вулиці, набрав понад 14 мільйонів переглядів на платформі X (раніше Twitter).

Усе б нічого, якби не одне "але": відео повністю згенероване штучним інтелектом.

Сцена виглядає як типовий TikTok-тренд: інтерв'юер запитує дівчат про їхній улюблений прийом, який нібито "зводить з розуму хейтерів ШІ". Відповідь однієї з них, суміш зумерського сленгу і безглуздого жаргону, викликала подив, але не це стало приводом для бурхливої дискусії.

Користувачі почали помічати дивацтва: неприродні рухи губ, перехожих, що "розчиняються" на задньому плані, і нереалістичну міміку. Пізніше з'ясувалося, що відео було створено за допомогою новітньої моделі від Google DeepMind — Veo 3, здатної синтезувати реалістичні відеоролики з текстом, звуком і діалогами.

"Це лячно правдоподібно", "Я не можу повірити, що це ШІ. Все виглядає на 100% реально", — писали деякі користувачі X.

Вірусне відео з вуличним інтерв'ю, що набрало мільйони переглядів, виявилося не справжнім записом Фото: X (Twitter)

Інші визнають, що без сповільненого перегляду та аналізу деталей відео справді можна прийняти за справжнє.

Видання Lad Bible зазначає, що інструмент Veo 3, представлений 20 травня, може вбудовувати в сцени навколишній шум, синхронізовану мову і навіть симулювати фізику руху. Google називає його "новим етапом у розвитку генеративного відео", але користувачі вже говорять про тривожні перспективи.

Деякі коментатори впевнені, що "для людства все скінчено".

"Скоро ми не зможемо відрізняти правду від підробки", — написав один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив воду в одному з найдорожчих магазинів світу і був вражений її ціною. У Каліфорнійському супермаркеті Erewhon пляшка води коштує 25 фунтів, а лід до неї ще 35. Блогер Кармі Селлітто, у якого майже мільйон підписників, вирішив скуштувати "розкіш на смак" і залишився здивованим.

Також стало відомо, що чоловік заглянув за дзеркало у ванній і натрапив на "скарб". За склом ховався екран телевізора, підсвічування і навіть кабельна приставка. Американець розповів, навіщо вони потрібні.