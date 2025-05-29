Вуличне інтерв'ю з двома дівчатами, які відпочивали в клубі, налякало людей (відео)
Вірусне відео з вуличним інтерв'ю, що набрало мільйони переглядів, виявилося не справжнім записом, а продуктом штучного інтелекту. Користувачі шоковані тим, наскільки реалістично виглядає згенерована сцена.
Короткий восьмисекундний ролик, на якому молодий чоловік бере інтерв'ю у двох дівчат на вулиці, набрав понад 14 мільйонів переглядів на платформі X (раніше Twitter).
Усе б нічого, якби не одне "але": відео повністю згенероване штучним інтелектом.
Сцена виглядає як типовий TikTok-тренд: інтерв'юер запитує дівчат про їхній улюблений прийом, який нібито "зводить з розуму хейтерів ШІ". Відповідь однієї з них, суміш зумерського сленгу і безглуздого жаргону, викликала подив, але не це стало приводом для бурхливої дискусії.
Користувачі почали помічати дивацтва: неприродні рухи губ, перехожих, що "розчиняються" на задньому плані, і нереалістичну міміку. Пізніше з'ясувалося, що відео було створено за допомогою новітньої моделі від Google DeepMind — Veo 3, здатної синтезувати реалістичні відеоролики з текстом, звуком і діалогами.
"Це лячно правдоподібно", "Я не можу повірити, що це ШІ. Все виглядає на 100% реально", — писали деякі користувачі X.
Інші визнають, що без сповільненого перегляду та аналізу деталей відео справді можна прийняти за справжнє.
Видання Lad Bible зазначає, що інструмент Veo 3, представлений 20 травня, може вбудовувати в сцени навколишній шум, синхронізовану мову і навіть симулювати фізику руху. Google називає його "новим етапом у розвитку генеративного відео", але користувачі вже говорять про тривожні перспективи.
Деякі коментатори впевнені, що "для людства все скінчено".
"Скоро ми не зможемо відрізняти правду від підробки", — написав один із користувачів.
Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив воду в одному з найдорожчих магазинів світу і був вражений її ціною. У Каліфорнійському супермаркеті Erewhon пляшка води коштує 25 фунтів, а лід до неї ще 35. Блогер Кармі Селлітто, у якого майже мільйон підписників, вирішив скуштувати "розкіш на смак" і залишився здивованим.
Також стало відомо, що чоловік заглянув за дзеркало у ванній і натрапив на "скарб". За склом ховався екран телевізора, підсвічування і навіть кабельна приставка. Американець розповів, навіщо вони потрібні.