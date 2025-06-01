Застигло в часі: чому ніхто більше не живе в одному з найкрасивіших міст Європи

Крако, середньовічне італійське місто в регіоні Базиліката, було покинуте після низки стихійних лих. Зараз воно стало символом краси в запустінні та магнітом для туристів і кінематографістів.

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Про це пише The Mirror.

На півдні Італії, в регіоні Базиліката, ховається Крако — одне з найзахопливіших міст-привидів Європи. Його драматичне розташування на вершині стрімчака, обрамленого долинами річок Агрі та Саландрелла-Кавоне, надає покинутому місту кінематографічної виразності.

До XX століття Крако був успішним поселенням з багатою історією, що сягає корінням у XIII століття. Історики припускають, що місто було пов'язане з орденом тамплієрів, а його архітектура відображала вплив релігійних і аристократичних традицій того часу. Тут знаходилися церкви, монастирі, ринки і навіть невелика фортеця.

До XX століття Крако був процвітаючим поселенням із багатою історією Фото: Wikipedia

Однак починаючи з кінця XIX століття Крако зіткнувся з серією стихійних лих. Регіон схильний до зсувів, і вже до 1963 року черговий обвал ґрунту змусив владу переселити майже всіх жителів у нове село внизу долини — Крако-Пескьера. Причиною катастрофи, на думку деяких фахівців, стали не тільки природні фактори, а й втручання людини. Неграмотно прокладені трубопроводи й розкопки підірвали стійкість ґрунту.

Тим, хто залишився, довелося остаточно покинути домівки після повені 1972 року і руйнівних землетрусів у 1980-му. Відтоді Крако стоїть порожній, але все ще несе на собі відбитки своєї славної історії: напівзруйновані церкви, величні палаци і порожні балкони, зарослі травою.

Попри занепад, місто знайшло нове життя — у культурі та туризмі. У 2008 році воно стало однією з локацій для зйомок фільму "Квант милосердя" із серії про Джеймса Бонда. Раніше тут знімали культову драму Мела Гібсона "Страсті Христові" та італійський фільм "Христос зупинився в Еболі". Його зруйновані вулиці, скелі та храми немов створені для камер.

Сьогодні Крако занесено до списку пріоритетних об'єктів Всесвітнього фонду пам'яток. Щоб зберегти залишки його культурної спадщини і не допустити жертв, доступ до міста обмежений — потрапити туди можна тільки в супроводі екскурсовода і з обов'язковим носінням захисної каски.

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