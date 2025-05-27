"Сплю зіщулившись": 78-річна жінка розкрила правду про життя в машині (відео)

78-річна мешканка Флориди (США) на ім'я Керолін живе у своїй машині, харчуючись один раз на день і спить, зіщулившись на сидінні. За словами експертів, її історія не виняток, а радше тривожний сигнал.

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Про це пише 7 News.

78-річна Керолін із Південної Флориди (США) замість мирної старості змушена спати зіщулившись у своїй машині. Видання зазначає, що її історія стала символом дедалі більшої кризи, адже дедалі більше літніх американців опиняються на межі виживання через стрімке зростання цін на житло та обмежений дохід.

"Я сплю тут, на цьому сидінні, зіщулившись. Мої щиколотки і ноги опухли від того, що мені доводиться весь час сидіти", — поділилася жінка.

У Керолін немає дому вже два місяці. Вона живе на соціальну допомогу — сума не розкривається, але, за даними аналітиків, середня виплата пенсіонеру в США становить близько 2000 доларів. Цього явно недостатньо, щоб покрити орендну плату в одному з найдорожчих регіонів країни. Жінка харчується раз на день на $2.02, купує найдешевшу воду і приймає душ у спортзалі, доступ до якого отримала за страховкою Medicare.

Американка живе на соціальну допомогу Фото: YouTube

За словами Кассандри Ретт, менеджера із соціальних питань міста Помпано-Біч, такі історії — не рідкість.

"Це може бути моя тітка, це може бути моя мати. Мені розриває серце, наскільки Керолін скромна і сильна", — сказала вона, не стримуючи сліз.

Ретт та її команда тимчасово розмістили літню жінку в готелі, особливо після того, як машина Керолін почала протікати під час дощів. Але знайти постійне житло для пенсіонерів стає дедалі складніше. Ретт звинувачує в тому, що відбувається, різкий стрибок орендних ставок, з яким люди похилого віку просто не справляються.

Рон Бук, голова Фонду по боротьбі з безпритульністю округу Маямі-Дейд, також стурбований ситуацією.

"Ми знаємо, що якщо виставити вразливих літніх людей на вулицю, вони помруть раніше. Обличчя бездомності змінилося. Сьогодні це — ваші матері та бабусі", — сказав він.

За даними Homeless Trust, частка безхатченків, старших за 65 років, в окрузі Маямі-Дейд за останні роки майже подвоїлася: з 8% 2019 року до 14% 2024-го. До 2030 року прогнозують зростання до 22%.

Сама Керолін не втрачає гідності й каже, що розглядає своє становище як ще одну "життєву подорож", але попереджає, що це може трапитися з кожним.

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