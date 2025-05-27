"Сплю съежившись": 78-летняя женщина раскрыла правду о жизни в машине (видео)

78-летняя жительница Флориды (США) по имени Кэролин живет в своей машине, питаясь один раз в день и спит, съежившись на сиденье. По словам экспертов, ее история не исключение, а скорее тревожный сигнал.

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Об этом пишет 7 News.

78-летняя Кэролин из Южной Флориды (США) вместо мирной старости вынуждена спать съежившись в своей машине. Издание отмечает, что ее история стала символом растущего кризиса, ведь все больше пожилых американцев оказываются на грани выживания из-за стремительного роста цен на жилье и ограниченного дохода.

"Я сплю здесь, на этом сиденье, съежившись. Мои лодыжки и ноги опухли от того, что мне приходится все время сидеть", — поделилась женщина.

У Кэролин нет дома уже два месяца. Она живет на социальное пособие — сумма не раскрывается, но, по данным аналитиков, средняя выплата пенсионеру в США составляет около 2000 долларов. Этого явно недостаточно, чтобы покрыть арендную плату в одном из самых дорогих регионов страны. Женщина питается раз в день на $2.02, покупает самую дешевую воду и принимает душ в спортзале, доступ к которому получила по страховке Medicare.

Американка живет на социальное пособие Фото: YouTube

По словам Кассандры Ретт, менеджера по социальным вопросам города Помпано-Бич, такие истории — не редкость.

"Это может быть моя тетя, это может быть моя мать. Мне разрывает сердце, насколько Кэролин скромна и сильна", — сказала она, не сдерживая слез.

Ретт и ее команда временно разместили пожилую женщину в отеле, особенно после того, как машина Кэролин начала протекать во время дождей. Но найти постоянное жилье для пенсионеров становится все сложнее. Ретт обвиняет в происходящем резкий скачок арендных ставок, с которым пожилые люди просто не справляются.

Рон Бук, председатель Фонда по борьбе с бездомностью округа Майами-Дейд, также обеспокоен ситуацией.

"Мы знаем, что если выставить уязвимых пожилых людей на улицу, они умрут раньше. Лицо бездомности изменилось. Сегодня это — ваши матери и бабушки", — сказал он.

По данным Homeless Trust, доля бездомных старше 65 лет в округе Майами-Дейд за последние годы почти удвоилась: с 8% в 2019 году до 14% в 2024-м. К 2030 году прогнозируют рост до 22%.

Сама Кэролин не теряет достоинства и говорит, что рассматривает свое положение как еще одно "жизненное путешествие", но предупреждает, что это может случиться с каждым.

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