Туристы, сериалы и звезды: почему крошечный поселок продают за миллионы долларов (фото)

Основанный в 1907 году, поселок Прей в штате Монтана (США) выставлен на продажу. Этот живописный уголок на краю Йеллоустоуна переживает новую волну интереса, благодаря телевизионным хитам и наплыву звездных соседей.

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Об этом пишет Realtor.

Поселок Прей, расположенный на окраине легендарного национального парка Йеллоустоун, выставлен на продажу за 2,6 миллиона долларов, что в 5,4 раза дороже, чем в 2018 году. За последние годы он стал не просто точкой на карте, а символом нового "дикого запада" для туристов, инвесторов и звездных покупателей.

Резкий скачок стоимости связан с резонансом, вызванным популярностью сериалов "Йеллоустоун", "1883" и "1923", а также ростом числа знаменитостей, скупающих недвижимость в окрестностях.

Среди потенциальных соседей будущих покупателей — актеры Джефф Бриджес, Деннис Куэйд, музыкант Джон Майер и спортсмен Том Брэди. Все это сделало Йеллоустоун и его окрестности новым центром притяжения для богатых и известных, а также туристов, желающих побывать у самого сердца Дикого Запада.

Поселок выставлен на продажу за 2,6 миллиона долларов Фото: Realtor За последние годы поселок стал не просто точкой на карте, а символом нового "дикого запада" для туристов Фото: Realtor

Издание отмечает, что Прей расположен в живописной долине Парадайз рядом с рекой Йеллоустоун. Отсюда всего 48 минут до ближайшего аэропорта и городских удобств в Бозмене.

В стоимость лота входят три современных домика для аренды, действующее почтовое отделение с историческими ячейками и дуплекс. Действующий владелец получил разрешения на строительство еще восьми домов и уже получил $300 000 дохода от аренды в 2023 году, с $100 000, уже забронированными на 2025-й.

Прей расположен в живописной долине Парадайз рядом с рекой Йеллоустоун Фото: Realtor В стоимость лота входят три современных домика для аренды, действующее почтовое отделение с историческими ячейками и дуплекс Фото: Realtor

По словам риелтора Майкла Рутковски, поселок требует "усилий на месте", но имеет огромный потенциал.

"Я разработал план, из которого любой инвестор сможет извлечь выгоду. Уже сотни человек заинтересовались покупкой", — сказал он.

История Прея началась в 1907 году, когда Валентин Эггар основал его и назвал в честь конгрессмена Чарльза Прея. С тех пор поселком управляла одна семья до 2018 года. Сегодня он готов начать новую главу.

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