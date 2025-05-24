Туристи, серіали та зірки: чому крихітне селище продають за мільйони доларів (фото)

Засноване 1907 року, селище Прей у штаті Монтана (США) виставлено на продаж. Цей мальовничий куточок на краю Єллоустоуна переживає нову хвилю інтересу, завдяки телевізійним хітам і напливу зіркових сусідів.

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Про це пише Realtor.

Селище Прей, розташоване на околиці легендарного національного парку Єллоустоун, виставлено на продаж за 2,6 мільйона доларів, що в 5,4 раза дорожче, ніж у 2018 році. За останні роки воно стало не просто точкою на карті, а символом нового "дикого заходу" для туристів, інвесторів і зіркових покупців.

Різкий стрибок вартості пов'язаний із резонансом, спричиненим популярністю серіалів "Єллоустоун", "1883" і "1923", а також зростанням кількості знаменитостей, які скуповують нерухомість в околицях.

Серед потенційних сусідів майбутніх покупців — актори Джефф Бріджес, Денніс Куейд, музикант Джон Маєр і спортсмен Том Бреді. Усе це зробило Єллоустоун і його околиці новим центром тяжіння для багатих і відомих, а також туристів, які бажають побувати біля самого серця Дикого Заходу.

Селище виставлено на продаж за 2,6 мільйона доларів Фото: Realtor За останні роки селище стало не просто точкою на карті, а символом нового "дикого заходу" для туристів Фото: Realtor

Видання зазначає, що Прей розташований у мальовничій долині Парадайз поруч із річкою Єллоустоун. Звідси всього 48 хвилин до найближчого аеропорту та міських зручностей у Бозмені.

У вартість лота входять три сучасні будиночки для оренди, чинне поштове відділення з історичними осередками та дуплекс. Чинний власник отримав дозволи на будівництво ще восьми будинків і вже отримав $300 000 доходу від оренди у 2023 році, з $100 000, вже заброньованими на 2025-й.

Прей розташований у мальовничій долині Парадайз поруч із річкою Єллоустоун Фото: Realtor У вартість лота входять три сучасні будиночки для оренди, чинне поштове відділення з історичними комірками та дуплекс Фото: Realtor

За словами рієлтора Майкла Рутковскі, селище потребує "зусиль на місці", але має величезний потенціал.

"Я розробив план, з якого будь-який інвестор зможе отримати вигоду. Уже сотні людей зацікавилися купівлею", — сказав він.

Історія Прея почалася 1907 року, коли Валентин Еггар заснував його і назвав на честь конгресмена Чарльза Прея. Відтоді селищем керувала одна сім'я до 2018 року. Сьогодні воно готове почати нову главу.

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