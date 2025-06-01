Застывший во времени: почему никто больше не живет в одном из красивейших городов Европы

Крако, средневековый итальянский город в регионе Базиликата, был покинут после череды стихийных бедствий. Сейчас он стал символом красоты в запустении и магнитом для туристов и кинематографистов.

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Об этом пишет The Mirror.

На юге Италии, в регионе Базиликата, скрывается Крако — один из самых захватывающих городов-призраков Европы. Его драматическое расположение на вершине утеса, обрамленного долинами рек Агри и Саландрелла-Кавоне, придает заброшенному городу кинематографическую выразительность.

До XX века Крако был процветающим поселением с богатой историей, уходящей корнями в XIII век. Историки предполагают, что город был связан с орденом тамплиеров, а его архитектура отражала влияние религиозных и аристократических традиций того времени. Здесь находились церкви, монастыри, рынки и даже небольшая крепость.

До XX века Крако был процветающим поселением с богатой историей Фото: Wikipedia

Однако начиная с конца XIX века Крако столкнулся с серией стихийных бедствий. Регион подвержен оползням, и уже к 1963 году очередной обвал грунта заставил власти переселить почти всех жителей в новую деревню внизу долины — Крако-Пескьера. Причиной катастрофы, по мнению некоторых специалистов, стали не только природные факторы, но и вмешательство человека. Неграмотно проложенные трубопроводы и раскопки подорвали устойчивость почвы.

Тем, кто остался, пришлось окончательно покинуть дома после наводнения 1972 года и разрушительных землетрясений в 1980-м. С тех пор Крако стоит пустой, но все еще несет на себе отпечатки своей славной истории: полуразрушенные церкви, величественные дворцы и пустые балконы, заросшие травой.

Несмотря на упадок, город обрел новую жизнь — в культуре и туризме. В 2008 году он стал одной из локаций для съемок фильма "Квант милосердия" из серии о Джеймсе Бонде. Ранее здесь снимали культовую драму Мела Гибсона "Страсти Христовы" и итальянский фильм "Христос остановился в Эболи". Его разрушенные улицы, скалы и храмы словно созданы для камер.

Сегодня Крако включен в список приоритетных объектов Всемирного фонда памятников. Чтобы сохранить остатки его культурного наследия и не допустить жертв, доступ в город ограничен — попасть туда можно только в сопровождении экскурсовода и с обязательным ношением защитной каски.

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