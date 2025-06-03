Туристка снимала "милое" видео об отпуске для мамы, а затем заметила, что-то в воде

Рейчел Мейер из США просто хотела насладиться пастой под солнцем, но столкнулась с ящером, который, похоже, тоже был не прочь пообедать.

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Об этом рассказала американка Рейчел Мейер в одном из своих видео в TikTok.

29-летняя туристка из Миннесоты (США) собиралась записать короткое видео с тарелкой спагетти для своей мамы, чтобы та не волновалась за нее. Однако идиллию на острове Coconut Island (Таиланд) нарушил внезапный гость — крупная ящерица, предположительно водный варан.

"Я просто ела пасту, когда вдруг увидела, как к нам плывет рептилия. Я ахнула — и она сразу же отвернулась. Мы с подругой схватили еду и убежали в номер. Девочки из соседнего номера услышали мой крик и тоже заперлись", — рассказала Рейчел.

Видео быстро стало вирусным, набрав почти 3 миллиона просмотров и десятки тысяч комментариев.

"Это же точно мой отель! Я тоже видел его", "Посмотрела видео пять раз, чтобы заметить ящерицу", "Он просто хотел спагетти. И кто его осудит?", "Мама: "Ты как там?" — Я: "Ну… пока жива"", — писали они.

Издание Newsweek отмечает, что скорее всего, это был водный варан (Varanus salvator) — довольно распространенная в Таиланде рептилия. Несмотря на пугающие размеры (до 3 метров в длину), эти животные обычно избегают людей. Они могут укусить, если почувствуют угрозу, но в целом считаются мирными.

Ранее Фокус сообщал, что туристка показала, как башня посреди города "исчезает", а затем появляется в другом месте. По мнению экспертов, объяснение кроется в простом, но эффектном явлении — параллаксе.

Также стало известно почему никто больше не живет в одном из красивейших городов Европы. Крако был покинут после череды стихийных бедствий. Сейчас он стал символом красоты в запустении и магнитом для туристов и кинематографистов.