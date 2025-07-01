Хмарний вал: у Португалії зняли рідкісне погодне явище (відео)

На тлі того, що на Європу нагрянув "купол" рекордної спеки, у деяких країнах можна було бачити цікаві природні явища.

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Європу вразили чергові екстремальні погодні явища: аномальні "хмарні цунамі" і руйнівні зливи "водяні бомби", що посилили хаос, спричинений рекордною температурою в 46 градусів за Цельсієм. А в Португалії відпочивальники могли помилуватися рідкісними "рулонними" хмарами, пише Daily Mail.

Рулонні хмари в Португалії

Високі рулонні хмари нависли над пляжами Португалії, коли цього тижня температура перевищила 40°C. Туристи описали стіну хмар, схожу на "цунамі", яка піднялася високо над береговою лінією, і "все занурилося в темряву".

Метеорологічне агентство заявило, що ті, хто перебував на пляжах північної та центральної Португалії, могли бачити хмару, віднесену вітром до узбережжя в понеділок. Рулонні хмари утворюються внаслідок взаємодії повітряних мас різної температури і морських бризів.

Рулонні хмари в Португалії

Виснажлива спека принесла в Португалію нестабільні погодні явища останніми днями, включно з сильними штормами, градом і зливовими дощами. Пожежники боролися з лісовими пожежами всю ніч після того, як у неділю в країні було зафіксовано рекордно високу температуру для червня — 46,6°C.

Тим часом, сильна повінь, спричинена сильними дощами на півночі Італії, в понеділок убила людину, коли поблизу вибухнули грози. 70-річний Франко К'яффріні, потрапив під потік води і бруду в альпійському місті Бардонеккья, П'ємонт.

Повінь після "водяної бомби" в Італії

Свідки кажуть, що його потягло течією, і він зник на кілька годин, перш ніж пожежники виявили його тіло приблизно за 400 метрів. Президент регіону Альберто Чіріо сказав, що "водяна бомба" обрушилася на місто раптово.

Влада також розслідує, чи могли високі температури на півночі країни стати причиною обвалення гігантського знака на даху 192-метрової споруди в Мілані знаменитого архітектора Захи Хадід у понеділок. За словами пожежників, вивіска на даху будівлі Generali, судячи з усього, провалилася на дах і ризикує впасти на землю. Металеві балки могли не витримати рекордної спеки.

Вивіска провалилася на хмарочосі в Мілані Фото: Скриншот

Влада також попередила, що підвищення температури призводить до появи в прибережних водах навколо туристичних напрямків Середземномор'я дедалі більшої кількості отруйних інвазивних видів.

Італійський інститут охорони довкілля та досліджень (ISPRA) закликав туристів і рибалок повідомляти про випадки виявлення цього тижня чотирьох "потенційно небезпечних" видів.

Риба-лев, сріблястощока риба-жаба, темний шипоногий окунь і мармуровий шипоногий окунь дуже небезпечні для людей, тому що їхні укуси і уколи їхніх шипів викликають сильний біль.

Тим часом влада Неаполя боролася з лісовими пожежами і землетрусом. Місто трясло вперше за 40 років.

Землетрус біля узбережжя Неаполя

На кадрах, опублікованих місцевими ЗМІ, видно, як люди біжать у море на пляжному курорті Байя-Доміція недалеко від Неаполя, а позаду них полум'я охоплює соснові ліси.

"Я ніколи не стикався ні з чим подібним. Нас оточувало полум'я заввишки щонайменше тридцять метрів, всюди був дим", — написав у Facebook мер сусіднього Челлоле Гвідо ді Леоне.

Рекордна температура спостерігається і у Великій Британії — понад 30 градусів тепла, що дуже заважає відвідувачам та учасникам знаменитого тенісного турніру Вімблдон.

А в Парижі оголошено червоний рівень небезпеки через високі температури, тоді як в Іспанії людей просять не виходити на вулицю через небезпеку теплового удару.

Тим часом у Німеччині через спеку знизився рівень води в Рейні, що ускладнило судноплавство і призвело до збільшення витрат на перевезення вантажів для вантажовласників, що позначилося на міжнародній торгівлі.

Навіть у Швейцарії вперше на всьому Альпійському хребті в червні зафіксовано температуру вище нуля. Втрата снігу продовжує загрожувати льодовикам, населеним пунктам, що знаходяться під ними, і гірськолижним курортам по всій Європі.

Також рідкісне природне явище сталося в Чилі. Пустелю Атакама, відому своєю екстремальною посушливістю, засипало снігом. Це вперше за десятиліття сталося в районі обсерваторії ALMA.

Нагадаємо, Фокус писав, коли аномальна спека прийде і в Україну. Очікується, що набагато спекотніше стане 3 липня.