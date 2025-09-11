Зима в Украине в этом году будет короткой и теплее, чем раньше, — метеоролог Балабух

Вера Балабух, которая является заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, рассказала об изменениях климата и о том, как это повлияет на нашу страну. И именно человеческая деятельность является основным катализатором тех изменений, которые происходят с нашей планетой.

Об этом Вера Балабух рассказала в интервью с академиком НАН Украины Владимиром Семиноженко, который поднял тему изменения климата, ведь хотя на протяжении истории Земли климат менялся постоянно, сейчас именно человечество влияет на то, что температуры постепенно растут, лето становится жарче, а зимы, в том числе и в Украине, более короткими и теплыми.

"Например 2023 год оказался самым теплым с начала индустриального периода: с середины 19 века", — рассказала Балабух и отметила, что температура, которая была в 2023 году, была и 100 000 лет назад, и сейчас планета находится в катастрофическом состоянии, ведь меняются биосфера и водные ресурсы.

И хотя наибольшие изменения ощутимы в полярных широтах, но на Украину это тоже влияет.

"Уже давно установлено, что если изменения глобальной температуры или изменения средней за год температуры воздуха превышают 1,5 градуса, то они уже опасны. А если превышают два градуса — то уже становятся необратимыми. И это означает, что в Украине будет жарко летом, как в Дубае, а также смещаются климатические зоны", — отметила метеоролог. Это повлияет на сельское хозяйство, ведь уже сейчас в Украине растут и плодоносят культуры, которые ранее считались более тропическими.

Но если говорить о прогнозах погоды на будущее, то Балабух отметила, что сейчас можно лишь говорить о том, какие тенденции будут наблюдаться. Зима 2025 года будет зависеть от зоны антициклона, который будет формироваться в Атлантике и до субтропиков в Украину будет приносить теплый воздух.

"Ожидается, что средняя за зиму температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы", — сказала Балабух и напомнила, что в течение последних десятилетий температура воздуха в Украине существенно возрастала и даже в 2024 году температура в январе была такой, которая ранее наблюдалась в ноябре.

Сильных морозов не следует ожидать даже в феврале. Температура будет колебаться от +5 до -5, но Балабух предупредила об "арктических вторжениях", когда она может снизиться сразу на 10 градусов.

"Зима в Украине будет теплее и короче, а морозы и снегопады будут случаться реже, чем раньше", — отметила Вера Балабух.

По ее словам, этот процесс особенно усилится во второй половине XXI века: "Уже сейчас зима больше похожа то на весну, то на осень", — добавила она.

Напомним, от аномальных природных явлений сейчас страдает весь мир. И в Европе наблюдаются ливни и наводнения, которых раньше никогда не было. Так, на этой неделе от урагана и подтоплений страдали испанские курорты.

А в начале сентября в Киеве произошли мощные ливни, которые буквально превратили улицы в реки .