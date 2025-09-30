Дощі, грози та зниження температури: яку погоду прогнозують на початку жовтня

Початок жовтня в Україні буде дощовим, а місцями прогнозуються грози. Температура повітря залишатиметься близькою до норми, але наприкінці першої декади очікується її поступове зниження.

Related video

Як розповів синоптик Ігор Кібальчич у коментарі виданню "Телеграф", з 5 по 10 жовтня в Україні встановиться мінлива осіння погода. На її формування впливатимуть південно-західні атмосферні процеси та активність циклонів.

Сильні опади очікуються у західних, центральних та північних областях, а у деяких регіонах дощі можуть супроводжуватися грозами. Температурний фон переважно буде близьким до середніх значень, тоді як на півдні та сході повітря прогріється на 2–5 °C вище за норму.

Прогноз денної температури повітря в Європі на 4 жовтня Фото: З відкритих джерел

Синоптик додав, що з 8 по 10 жовтня температура почне поступово знижуватися. Зниження стартує на півночі та заході країни та пошириться на всі регіони, що буде пов’язано зі зміною синоптичної ситуації та переважанням західних і північно-західних вітрів.

Окрім цього, за даними Українського гідрометеорологічного центру, 1 жовтня погоду в Україні формуватимуть атмосферні фронти. Прогнозуються помірні дощі, у північних областях вони будуть невеликими, а на високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні 1 жовтня Фото: укргідрометцентр

Вітер очікується переважно зі сходу зі швидкістю 7–12 м/с, на північному сході місцями можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8° тепла, вдень – від 5 до 10°. Найвищі температурні показники очікуються на Закарпатті та півдні країни – від +11 до +16°. У високогір’ї Карпат температура вдень і вночі залишатиметься близькою до 0°.

Крім того, Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 2 жовтня на заході країни (крім Закарпаття), а також 3 жовтня у Житомирській, Вінницькій та Київській областях очікуються заморозки на ґрунті від 0 до 5° (перший рівень небезпечності).

У Прикарпатті вночі 2–3 жовтня, а також 3 жовтня на Волині, Рівненщині та Житомирщині прогнозуються заморозки в повітрі від 0 до 3° (другий рівень небезпечності).

Нагадаємо, що аналітики компанії MkWeather оприлюднили детальний прогноз погоди на зиму 2025/2026 років в Європі, де йдеться, що в Україні сезон буде відносно м'яким з періодичними опадами, проте найсуттєвіші зміни очікуються у січні та лютому.

Також Фокус писав, що 1 жовтня, в Україні очікується різке похолодання та поширення дощів.