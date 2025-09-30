Непогода в Одессе: в городе ищут девушку, которую унесло течением во время потопа, — соцсети (фото, видео)

Сообщение появилось в местных пабликах. В нем сказано, что девушку зовут Надеждой, ей 23 года. На место вызвали ГСЧС, но девушку безрезультатно ищут уже несколько часов.

Судя по карте, инцидент произошел в частном секторе Одессы. Официально об исчезновении девушки не сообщалось. Но в пабликах Одессы сообщили ее приметы и попросили о помощи.

Потоп в Одессе

Также рассказали, что она цеплялась за дерево, но потом ее понесло течением. Также сообщается о смерти мужчины на улице Балковской. Было найдено его тело.

Очевидцы рассказали, что видели, как его несло течением.

Тем временем городские власти сообщают, что в Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. К ним привлечены более 500 работников коммунальных служб, бригад энергетиков и ГСЧС. Задействовано 85 единиц специальной техники, в том числе спасательной.

"По состоянию на 21:00 подразделениями ГСЧС спасен 231 человек, эвакуированы из воды 46 единиц техники, в том числе, три автомобиля скорой медицинской помощи", — рассказал Олег Кипер из Одесской ОГА.

Задействованы все бригады ГСЧС Фото: ГСЧС

По его словам сейчас без света из-за сложных погодных условий остаются 23,7 тыс. потребителей.

Самая сложная ситуация сложилась в самой Одессе и Одесском районе. Также в соцсетях публикуют фото и видео маршрутки, которая провалилась под асфальт прямо посреди улицы, и затопленных домов.

"Ремонтные работы по ликвидации последствий непогоды делать не прекращаются и будут продолжаться в течение ночи, несмотря на затяжной ливень, подтопленные дороги и проезды. Задействованы все аварийные бригады", — сообщил Кипер и предупредил, что следующие сутки, 1 октября, для Одесской области также будут сложными из-за значительных осадков.

Одессу затопило из-за обильных осадков Фото: ГСЧС

Фокус сообщал, что в Одессе едва не утонула женщина, ее удалось спасти. Кроме этого, масштабный ливень заставил городские власти перевести школы на дистанционное обучение, чтобы гарантировать безопасность детей.

По данным городских властей, в Одессе сильные дожди вызвали подтопление улиц и частичное перекрытие движения транспорта. Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что выпало более полутора месячной нормы осадков.