"Ґрунт перенасичений вологою": одеситів закликають 1 жовтня обмежити пересування — яка ситуація в місті (відео)

В Одесі триває негода: дощ не припиняється, а уночі на 1 жовтня очікується сильний вітер, що може ускладнити ситуацію. Місцевих мешканців влада закликає утриматися від пересування у першій половині дня без нагальної потреби.

Обмежити пересування зокрема закликають на автотранспорті. Про це повідомили у Telegram-каналі Одеської мерії увечері 30 вересня.

Посилення вітру уночі може спричинити падіння дерев та гілок на вулицях Одеси, оскільки ґрунт через сильні зливи перенасичений вологою.

У зв'язку з напруженою ситуацією та продовженням негоди в Одесі влада також закликала керівництва місцевих підприємств та установ організувати дистанційну роботу для працівників за змоги. Освітні заклади через негоду також працюватимуть з обмеженнями: у школах учнів перевели на дистанційне навчання, а у школах організовано чергові класи. У міських дитячих садочках організують чергові групи.

У мерії зазначили, що комунальні служби продовжують роботу у посиленому режимі. Працівники відкачують воду, очищують зливоприймачі тощо.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов також розповів про актуальну ситуацію. За його словами, в Одесі упродовж семи годин випала майже двомісячна норма опадів.

"Жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження", — зазначив Труханов.

Посадовець також наголосив, що ситуація в Одесі складна, однак контрольована. Робота місцевих служб продовжується і вдень, і вночі.

Негода в Одесі: що відомо

Сильні дощі в Одесі 30 вересня спричинили масштабне підтоплення вулиць. Через негоду було частково перекрито рух транспорту, а Геннадій Труханов удень повідомляв про випадіння півторамісячної норми опадів. У мережі показали, як однією з вулиць "поплив" МАФ із шаурмою.

Місцеві пабліки інформували, що в Одесі 30 вересня жінка ледь не втопилася у калюжі через сильне підтоплення. Інцидент трапився у центральній частині міста, де вода піднялася до небезпечного рівня.

Увечері 30 вересня у соцмережах також повідомили, що в Одесі шукають дівчину, яку віднесло течією під час потопу. Згодом у ДСНС підтвердили інформацію про зникнення одеситки.