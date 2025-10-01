"Грунт перенасыщен влагой": одесситов призывают 1 октября ограничить передвижение — какая ситуация в городе (видео)

В Одессе продолжается непогода: дождь не прекращается, а ночью на 1 октября ожидается сильный ветер, что может осложнить ситуацию. Местных жителей власти призывают воздержаться от передвижения в первой половине дня без крайней необходимости.

Ограничить передвижение в частности призывают на автотранспорте. Об этом сообщили в Telegram-канале Одесской мэрии вечером 30 сентября.

Усиление ветра ночью может привести к падению деревьев и веток на улицах Одессы, поскольку почва из-за сильных ливней перенасыщена влагой.

В связи с напряженной ситуацией и продолжением непогоды в Одессе власти также призвали руководства местных предприятий и учреждений организовать дистанционную работу для работников по возможности. Образовательные учреждения из-за непогоды также будут работать с ограничениями: в школах учеников перевели на дистанционное обучение, а в школах организованы дежурные классы. В городских детских садах организуют дежурные группы.

В мэрии отметили, что коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме. Работники откачивают воду, очищают ливнеприемники и тому подобное.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов также рассказал об актуальной ситуации. По его словам, в Одессе в течение семи часов выпала почти двухмесячная норма осадков.

"Ни одна ливневая канализация не способна выдержать такую нагрузку", — отметил Труханов.

Чиновник также отметил, что ситуация в Одессе сложная, однако контролируемая. Работа местных служб продолжается и днем, и ночью.

Непогода в Одессе: что известно

Сильные дожди в Одессе 30 сентября вызвали масштабное подтопление улиц. Из-за непогоды было частично перекрыто движение транспорта, а Геннадий Труханов днем сообщал о выпадении полуторамесячной нормы осадков. В сети показали, как по одной из улиц "уплыл" МАФ с шаурмой.

Местные паблики информировали, что в Одессе 30 сентября женщина едва не утонула в луже из-за сильного подтопления. Инцидент произошел в центральной части города, где вода поднялась до опасного уровня.

Вечером 30 сентября в соцсетях также сообщили, что в Одессе ищут девушку, которую унесло течением во время потопа. Впоследствии в ГСЧС подтвердили информацию об исчезновении одесситки.