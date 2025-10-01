Накрило хвилею на цокольному поверсі: негода в Одесі забрала життя цілої родини (відео)

Внаслідок негоди в Одесі загинула родина з п'яти людей, які не змогли вибратися з затопленого цокольного поверху. Також загинули чотири жінки, яких накрило хвилями та знесло течією води на вулицях обласного центру.

На ранок ситуація в Одесі частково стабілізувалася, оскільки дощ перестав іти та вода почала сходити, розповіла речниця головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області Марина Аверіна в ефірі телемарафону "Єдині новини" 1 жовтня. Проте станом на ранок було відомо про дев'ять загиблих у місті.

Речниця ДСНС розповіла про наслідки негоди в Одесі. На відео з 1:20.

Марина Аверіна розповіла, що вранці знайшли без ознак життя тіло дівчини, яка зникла під час негоди напередодні.

"Взагалі негода забрала життя дев'яти людей. Це дуже багато. Взагалі не пам'ятаємо, щоб колись таке було, щоб через дощ загинуло 9 людей", — зазначила речниця ДСНС.

Вона також розповіла про трагічну загибель родини з п'яти людей, які під час зливи були на цокольному поверсі житлового будинку.

"Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися зі своєї домівки. Ціла сім'я з п'яти людей загинула. І також загинули три жінки: вони йшли дорогою, їх накрило хвилею і знесло течією", — повідомила речниця.

Представниця ДСНС додала, що вночі рятувальники по груди у воді евакували людей з семи різних автобусів. Негода торкнулася здебільшого Одеси та частини Одеського району, зокрема міста Чорноморська.

Негода в Одесі забрала життя 9 людей

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер станом на 8:50 й жовтня розповів, що тіла одразу п'ятьох загиблих — двох чоловіків, двох жінок і дівчинки віком близько 8 років — виявили в провулку Сергія Ейзенштейна.

"Рятувальники не мають доступу до тіл — триває операція з відкачування води", — повідомив голова ОВА.

Ще два тіла, за даними Олена Кіпера, були виявлені на вулиці Балківській. Через негоду загинула неупізнана жінка близько 55-65 років і місцева жителька 1987 року народження. Ще одну загиблу жінку 1968 р. н. виявили на вулиці Дача Ковалевського. Зниклу напередодні 23-річну дівчину знайшли без ознак життя на вулиці Рибальській.

"Зафіксовано також випадки переохолодження у людей через тривале перебування у воді. Постраждалим надається необхідна медична допомога", — зазначив начальник обласної адміністрації.

Він додав, що в Одеській області через негоду лишаються без світла 42 тисячі споживачів у 32 населених пунктах. За його інформацією, за минулу добу енергетики повернули світло 112 тисячам родин.

Негода в Одесі: що відомо

Міський голова Геннадій Труханов повідомляв, що в Одесі під час зливи 30 жовтня випала 1,5-місячна норма опадів. Через масштабне підтоплення вулиць було частково перекрито рух автомобілів і призупинено курсування громадського електротранспорту.

Про те, що в місті шукають 23-річну дівчину Надію, яку віднесло течією під час потопу, повідомляли місцеві пабліки. В мережі також поширювали фото маршруток, які провалювалися в затопленій Одесі під асфальт.

В міській адміністрації закликали одеситів 1 жовтня обмежити пересування вулицями обласного центру та повідомили про переведення освітніх закладів на дистанційне навчання.

В ДСНС повідомляли, що аномальна злива забрала життя 9 людей в Одесі. Були врятовані від стихійного лиха 362 людини.