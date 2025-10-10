"Послідовно і справедливо": Зеленський пообіцяв розібратись, чому в Одесі від зливи загинули люди (відео)

Причини, чому під час сильної зливи наприкінці вересня — початку жовтня в Одесі загинули багато людей, потрібно буде ще з'ясувати, і на це є свій час.

З цим питанням українська влада розбереться "послідовно і справедливо", заявив президент Україн Володимир Зеленський під час брифінгу.

"А що робити з Одесою? Наше місто. А що робити з тим що відбулось? Скільки людей загинуло: просто потонуло через цю воду, через те, що відбулось. Що з цим робити? Як до цього ставитись. Хто в цьому .. (винен, — ред.)", — сказав зеленський.

За словами президента, у цьому питанні українська влад буде розбиратись "послідовно і справедливо".

"Я хочу вам сказати, що все потрібно робити послідовно і справедливо. І з питанням Одеси ми також розберемось", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі випало понад півтори місячної норми опадів, що призвело до масштабного підтоплення вулиць.

1 жовтня стало відомо, що внаслідок негоди в Одесі загинула родина з п'яти людей, які не змогли вибратися з затопленого цокольного поверху. Також загинули чотири жінки, яких накрило хвилями та знесло течією води на вулицях обласного центру.