Аварійні відключення діють у шести областях України: коли повернуть світло (фото)

Через чергові російські обстріли енергетичної інфраструктури аварійні та екстрені відключення електроенергії запроваджено у шести областях України — Донецькій, Дніпропетровській, Рівненській, Харківській, Полтавській та Кіровоградській.

Related video

13 жовтня в Україні зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. Аварійні відключення діють у шести регіонах — Донецькій, Дніпропетровській, Рівненській, Харківській, Кіровоградській та Полтавській областях.

У Донецькій області внаслідок чергових обстрілів російських військ сталася аварія на енергетичних об’єктах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Повідомлення Філашкіна Фото: Скриншот

"Поки тривають ремонтні роботи, для жителів області відкриті пункти незламності — там є тепло, світло, інтернет та можливість підзарядити телефони", — повідомив Філашкін.

На Дніпропетровщині після ударів по Нікопольщині та Синельниківщині енергетики запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили у компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі", яка також оприлюднила графік відключень.

Запроваджені екстрені відключення електроенергії. Фото: Скриншот

У Рівному через аварію на електромережах частина міста, включно з центральними вулицями, залишилася без світла. Енергетики працюють над відновленням постачання.

Як повідомляє кандидат юридичних наук та ведучий каналу "Еспресо" Андрій Смолій, аварійні відключення електрики також введені у Харківській, Полтавській та Кіровоградській областях. За словами Смолія, аварійні відключення також от-от можуть ввести на Сумщині.

Як повідомляв Фокус, після російського масованого обстрілу 10 жовтня була знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та області, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Нагадаємо, Фокус писав, як підготуватися до до блекаутів: експерти розповіли, як залишатися на зв'язку без світла.