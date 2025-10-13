Аварійні відключення діють у шести областях України: коли повернуть світло (фото)
Через чергові російські обстріли енергетичної інфраструктури аварійні та екстрені відключення електроенергії запроваджено у шести областях України — Донецькій, Дніпропетровській, Рівненській, Харківській, Полтавській та Кіровоградській.
13 жовтня в Україні зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. Аварійні відключення діють у шести регіонах — Донецькій, Дніпропетровській, Рівненській, Харківській, Кіровоградській та Полтавській областях.
У Донецькій області внаслідок чергових обстрілів російських військ сталася аварія на енергетичних об’єктах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Поки тривають ремонтні роботи, для жителів області відкриті пункти незламності — там є тепло, світло, інтернет та можливість підзарядити телефони", — повідомив Філашкін.
На Дніпропетровщині після ударів по Нікопольщині та Синельниківщині енергетики запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили у компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі", яка також оприлюднила графік відключень.
У Рівному через аварію на електромережах частина міста, включно з центральними вулицями, залишилася без світла. Енергетики працюють над відновленням постачання.
Як повідомляє кандидат юридичних наук та ведучий каналу "Еспресо" Андрій Смолій, аварійні відключення електрики також введені у Харківській, Полтавській та Кіровоградській областях. За словами Смолія, аварійні відключення також от-от можуть ввести на Сумщині.
Як повідомляв Фокус, після російського масованого обстрілу 10 жовтня була знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та області, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.
