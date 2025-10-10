Аварійні відключення світла: "Укренерго" повідомило, у яких областях зникла електроенергія

Після російського масованого обстрілу 10 жовтня знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та області, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Про аварійні відключення світла повідомили 10 жовтня в "Укренерго". В компанії пояснили, що у Києві та 9 областях України екстрено відключають електроенергію для стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", — повідомили в "Укренерго".

Аварійні відключення скасують, коли ситуація в енергосистемі стабілізується. В національній енергетичній компанії порадили споживачам стежити за оновленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

Новина доповнюється…