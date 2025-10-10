На Київщині екстрені відключення світла після атаки РФ: столичне метро працює зі змінами

Внаслідок масованого удару РФ по енергооб'єктах України в ніч на 10 жовтня світло зникло у Броварському та Бориспільскому районі Київщини та в самій столиці. Поїзди "зеленої" гілки метро Києва курсують зі змінами.

Related video

Російський обстріл призвів до аварійних відключень світла у Києві та області. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник розповів, що в області знеструмлено близько 28 000 родин у Броварському та Бориспільському районах.

За його словами, об'єкти критичної та соціальної інфраструктури переведено на генератори.

"Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання", — сказав Микола Калашник.

В "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомили про відключення електроенергії через локальну аварію в електромережі в частині Бориспільського району.

В Бориспільському районі Київської області зникло світло після обстрілу 10 жовтня Фото: скриншот

Про відключення світла у Києві розповіли в "ДТЕК Київські електромережі". Повідомляється про аварійне припинення електропостачання в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Подільському та Святошинському районах.

В пресслужбі компанії зазначили, що фахівці працюють над відновленням електропостачання споживачам.

Після російського обстрілу зникло світло в кількох районах Києва

Також в ДТЕК у Київській області розповіли, що за наказом НЕК "Укренерго" на Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії, передає "РБК-Україна". Стандартні графіки відключення світла при цьому не діють.

Метро у Києві: як курсують поїзди після обстрілу

В Київській міській державній адміністрації станом на 7:41 повідомили, що "червона" та "синя" гілки метрополітену працюють у звичайному режимі. Час очікування поїзда на "червоній" лінії від станції "Академмістечко" до "Лісової" становив 6 хвилин.

На "зеленій" лінії поїзди курсують між станціями "Сирець" і "Видубичі". Між станціями "Славутич" — "Червоний хутір" рух поїздів станом на 7:41 не відновлено.

В КМДА розповіли про зміни в роботі метро Києва Фото: скриншот

Начальниця пресслужби метрополітену Оксана Никифорук розповіла в ефірі "Київ 24", що "зелена" гілка метро на Лівому березі Києва станом на 7:45 працювало виключно як укриття, а рух поїздів було тимчасово призупинено.

"Наші енергодиспетчери моніторять поточну ситуацію з електропостачанням. Як тільки будуть якісь зміни, ми будемо оперативно про це інформувати і на каналах метрополітену, і на каналах КМДА, а також будуть робитися оголошення безпосередньо на станціях метрополітену", — сказала речниця.

Графіки відключення світла в Україні: що відомо

Після масованого російського обстрілу в ніч на 10 жовтня графіки аварійних відключень запровадили в Сумській області для 10 черг споживачів. Також про запровадження спеціального графіка аварійних відключень в Полтавській області повідомили в АТ "Полтаваобленерго". Про тимчасову відсутність електропостачання в частині Дніпропетровської області проінформували в "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ у ніч на 10 жовтня "Шахедами" та балістичними ракетами росіяни спричинили блекаут на лівому березі столиці. Міський голова Віталій Кличко повідомляв також про перебої з водопостачанням. Також постраждали житлові будинки в Печерському та Голосіївському районах Києва.