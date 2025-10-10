На Киевщине экстренные отключения света после атаки РФ: столичное метро работает с изменениями

В результате массированного удара РФ по энергообъектам Украины в ночь на 10 октября свет исчез в Броварском и Бориспольском районе Киевской области и в самой столице. Поезда "зеленой" ветки метро Киева курсируют с изменениями.

Российский обстрел привел к аварийным отключениям света в Киеве и области. Председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник рассказал, что в области обесточены около 28 000 семей в Броварском и Бориспольском районах.

По его словам, объекты критической и социальной инфраструктуры переведены на генераторы.

"Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения", — сказал Николай Калашник.

В "ДТЭК Киевские региональные электросети" сообщили об отключении электроэнергии из-за локальной аварии в электросети в части Бориспольского района.

В Бориспольском районе Киевской области пропал свет после обстрела 10 октября Фото: скриншот

Об отключении света в Киеве рассказали в "ДТЭК Киевские электросети". Сообщается об аварийном прекращении электроснабжения в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Подольском и Святошинском районах.

В пресс-службе компании отметили, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения потребителей.

После российского обстрела пропал свет в нескольких районах Киева

Также в ДТЭК в Киевской области рассказали, что по приказу НЭК "Укрэнерго" на Киевщине введены экстренные отключения электроэнергии, передает "РБК-Украина". Стандартные графики отключения света при этом не действуют.

Метро в Киеве: как курсируют поезда после обстрела

В Киевской городской государственной администрации по состоянию на 7:41 сообщили, что "красная" и "синяя" ветки метрополитена работают в обычном режиме. Время ожидания поезда на "красной" линии от станции "Академгородок" до "Лесной" составило 6 минут.

На "зеленой" линии поезда курсируют между станциями "Сырец" и "Выдубичи". Между станциями "Славутич" — "Красный хутор" движение поездов по состоянию на 7:41 не восстановлено.

В КГГА рассказали об изменениях в работе метро Киева Фото: скриншот

Начальница пресс-службы метрополитена Оксана Никифорук рассказала в эфире "Киев 24", что "зеленая" ветка метро на Левом берегу Киева по состоянию на 7:45 работала исключительно как укрытие, а движение поездов было временно приостановлено.

"Наши энергодиспетчеры мониторят текущую ситуацию с электроснабжением. Как только будут какие-то изменения, мы будем оперативно об этом информировать и на каналах метрополитена, и на каналах КГГА, а также будут делаться объявления непосредственно на станциях метрополитена", — сказала пресс-секретарь.

Графики отключения света в Украине: что известно

После массированного российского обстрела в ночь на 10 октября графики аварийных отключений ввели в Сумской области для 10 очередей потребителей. Также о введении специального графика аварийных отключений в Полтавской области сообщили в АО "Полтаваоблэнерго". О временном отсутствии электроснабжения в части Днепропетровской области проинформировали в "ДТЭК Днепровские электросети".

Напомним, в результате атаки на Киев в ночь на 10 октября "Шахедами" и баллистическими ракетами россияне вызвали блэкаут на левом берегу столицы. Городской голова Виталий Кличко сообщал также о перебоях с водоснабжением. Также пострадали жилые дома в Печерском и Голосеевском районах Киева.