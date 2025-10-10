Блэкаут на левом берегу, проблемы с водой и поврежденные дома: последствия атаки на Киев (фото, видео)

Ночью 10 октября в Киеве раздавались взрывы: россияне массированно атаковали город "Шахедами" и баллистическими ракетами. Из-за обстрела в столице зафиксировано масштабное обесточивание на левом берегу, а также есть разрушения и пострадавшие.

Последствия российской атаки на столицу зафиксированы в нескольких районах. Вражеская атака повредила жилые объекты застройки и объекты гражданской инфраструктуры, сообщили под утро в Telegram-канале ГСЧС Украины.

Разрушения жилых домов зафиксированы в Печерском районе Киева. Там обломки сбитых беспилотников вызвали пожар в многоэтажном здании. Работникам ГСЧС удалось спасти всего 20 жителей, еще 9 человек пострадали. 5 человек находятся под наблюдением медиков.

Также в ведомстве показали кадры последствий атаки на Киев.

Городской голова Киева Виталий Кличко также сообщал о последствиях российской атаки ночью 10 октября. Он отметил, что кроме дома в Печерском районе, пострадали также девятиэтажка в Голосеевском районе и несколько автомобилей. В девятиэтажке обошлось без пожара: обломки повредили фасад и окна здания.

В Деснянском и Подольском районах столицы зафиксировано падение обломков. В Деснянском их обнаружили на открытой территории возле поликлиники, в Подольском — на открытой территории.

СМИ также показали утром, как выглядит поврежденный дом в Печерском районе после пожара.

Блэкаут на левом берегу Киева: что известно о ситуации со светом

По информации Кличко, ситуация в Киеве после российской атаки остается сложной. Однако мэр заверил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Напомним, перед этим власти сообщали о масштабных перебоях со светом и проблемах с водоснабжением на левом берегу, в Минэнерго заявили о массированной атаке на украинскую энергетику.

В СМИ показали, как выглядел ночью левый берег Киева после обстрела.

В КГГА информировали, что в связи с российской атакой движение поездов метрополитена будет происходить по измененному графику. В частности известно, что движение поездов между станциями "Славутич" и "Красный хутор" пока невозможно из-за текущей ситуации с электропитанием.

На официальной странице Киевской кольцевой электрички от "Укрзалізниці" Kyiv City Express в Telegram сообщили, что электричка будет курсировать в соответствии с графиком.

"Возможны незначительные задержки из-за пропуска приоритетных поездов, но мы едем дальше", — говорится в сообщении.

В ДТЭК информировали утром, что часть столицы осталась без света в результате атаки РФ. Однако энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения: сначала для объектов критической инфраструктуры столицы.

Масштабы нанесенных повреждений энергетики оценят, как только позволит ситуация с безопасностью, отметили в ведомстве.

Напомним, ночью 10 октября россияне массированно атаковали Украину "Шахедами": взрывы прогремели в Запорожье, Киеве, Днепре и Кременчуге.

Под утро 10 октября россияне повторно атаковали Украину,применив "Кинжалы", баллистику, КАБ и управляемые авиационные ракеты.