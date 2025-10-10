Россияне подняли в небо МиГ-31К: комбинированно атаковали Украину "Кинжалами", баллистикой и КАБ

Под утро 10 октября российская армия атаковала Украину, запустив одновременно аэробаллистические ракеты типа Х-47М2 "Кинжал", управляемые авиационные бомбы (КАБ) и баллистические ракеты. Взрывы прогремели в ряде городов.

Около 04:50 часов по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом "Кинжалов". Вскоре мониторинговые каналы зафиксировали пуск цели в направлении Полтавщины.

Аэробаллистическая ракета двигалась в направлении Кременчуга на Полтавщине, отметили мониторинговые каналы.

Также российская армия запустила по Украине баллистические ракеты. Под ударом оказались Днепр, Запорожье и Кривой Рог, информировали мониторинговые паблики.

По предварительной информации OSINT-каналов, в указанных городах враг бил по объектам критической инфраструктуры, в частности по энергетическим.

Запорожье также россияне атаковали управляемыми авиационными бомбами (КАБ). В городе прогремели взрывы.

