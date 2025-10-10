Росіяни підняли у небо МіГ-31К: комбіновано атакували Україну "Кинджалами", балістикою та КАБ

Під ранок 10 жовтня російська армія атакувала Україну, запустивши одночасно аеробалістичні ракети типу Х-47М2 "Кинджал", керовані авіаційні бомби (КАБ) та балістичні ракети. Вибухи пролунали у низці міст.

Related video

Близько 04:50 години по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом "Кинджалів". Невдовзі моніторингові канали зафіксували пуск цілі у напрямку Полтавщини.

Аеробалістична ракета рухалася у напрямку Кременчука на Полтавщині, зазначили моніторингові канали.

Також російська армія запустила по Україні балістичні ракети. Під ударом опинилися Дніпро, Запоріжжя, Кам'янське та Кривий Ріг, інформували моніторингові пабліки.

За попередньою інформацією OSINT-каналів, у зазначених містах ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема по енергетичних.

Запоріжжя також росіяни атакували керованими авіаційними бомбами (КАБ). У місті пролунали вибухи. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що місто перебуває під масованою атакою понад 6 годин.

Близько 05:20 години російська армія також спрямувала на Запоріжжя крилаті авіаційні ракети Х59, повідомили моніторингові канали.

Офіційної інформації щодо наслідків комбінованої ранкової атаки росіян на момент публікації не надходило.

За даними місцевих каналів, у передмісті Дніпра після ударів балістики виникли перебої з електроенергією.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, уночі 10 жовтня російська армія масовано атакувала Київ "Шахедами" та балістикою: внаслідок обстрілу здійнялася пожежа у житловій багатоповерхівці, влада повідомила про постраждалих.

Також Міненерго інформувало про масований удар по українській енергетиці. У Києві через нічну атаку РФ 10 жовтня виникли перебої зі світлом: лівий берег опинився без електроенергії.