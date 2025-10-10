Аварийные отключения вводят в Украине после ударов ВС РФ: где не будет света

Россияне во время комбинированного обстрела в ночь на 10 октября целились по украинским энергетическим объектам. В Сумской области применены графики аварийных отключений, свет исчез в части Киева.

О введении графиков аварийных отключений электроэнергии утром 10 октября сообщила пресс-служба АО "Сумыоблэнерго". Графики действуют для 10 очередей потребителей.

В облэнерго объяснили, что вынуждены прибегнуть к графикам отключений из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. ГАВ применили по указанию НЭК "Укрэнерго". Графики необходимы, чтобы во время аварии за короткий срок немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети.

"К сожалению, сообщить потребителям о продолжительности обесточивания при применении ГАВ невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго", — отметили в облэнерго.

Также в пресс-службе добавили, что информацию об аварийных отключениях публикуют в момент отключений в реальном времени. Ее можно найти в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

После удара РФ по энергетике в Сумской области введены аварийные отключения света

Отключение света в Киеве

На сайте ДТЭК сообщили, что в части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов столицы пропал свет 10 октября из-за локальной аварии в сети во время ночной атаки РФ. Специалисты работают над восстановлением поставок электроэнергии.

"Уже работаем над восстановлением питания — сначала для объектов критической инфраструктуры", — отметили в компании.

В ДТЭК сообщили об аварийных отключениях света в нескольких районах Киева

Отключение света в Полтавской области

В АО "Полтаваоблэнерго" сообщили, что 10 октября с 2:43 по 00:00 в области в области вследствие российского обстрела объектов энергетики будет действовать специальный график аварийных отключений электроэнергии. Объем разгрузки составляет 80МВт.

"Услуга по распределению электрической энергии будет восстановлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "Укрэнерго", — отметили в облэнерго.

Отключение света в Днепропетровской области

О временном отсутствии электроснабжения из-за локальной аварии в сети в части города Самар, Самаровского, Павлоградского и Синельниковского районов сообщает "ДТЭК Днепровские электросети". Специалисты работают над ликвидацией аварии и возвращением света потребителям.

Обстрел Украины 10 октября: детали

В ночь на 10 октября россияне массированно атаковали Украину "Шахедами", в Киеве произошел пожар в жилом доме в Печерском районе, городской голова Виталий Кличко сообщил о перебоях со светом и водоснабжением в столице. Также взрывы раздавались в Кременчуге Полтавской области.

В Минэнерго 10 октября заявили о массированном ударе по энергетике Украины: перебои со светом фиксировались в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Кременчуге.

Под утро 10 октября россияне подняли в небо МиГ-31К, цели фиксировались в направлении Полтавской области.