Аварійні відключення запроваджують в Україні після ударів ЗС РФ: де не буде світла

Росіяни під час комбінованого обстрілу в ніч на 10 жовтня цілили по українських енергетичних об'єктах. В Сумській області застосовані графіки аварійних відключень, світло зникло в частині Києва.

Про введення графіків аварійних відключень електроенергії вранці 10 жовтня повідомила пресслужба АТ "Сумиобленерго". Графіки діють для 10 черг споживачів.

В обленерго пояснили, що вимушені вдатися до графіків відключень через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. ГАВ застосували за вказівкою НЕК "Укренерго". Графіки необхідні, щоб під час аварії за короткий термін негайно знизити величину потужності, яка споживається з мережі.

"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до скасування командою НЕК "Укренерго", — зазначили в обленерго.

Також в пресслужбі додали, що інформацію про аварійні відключення публікують в момент відключень в реальному часі. Її можна знайти в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному застосунку.

Після удару РФ по енергетиці в Сумській області запроваджено аварійні відключення світла

Відключення світла в Києві

На сайті ДТЕК повідомили, що в частині Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Подiльського та Святошинського районів столиці зникло світло 10 жовтня через локальну аварію в мережі під час нічної атаки РФ. Спеціалісти працюють над відновленням постачання електроенергії.

"Вже працюємо над відновленням живлення — спершу для об’єктів критичної інфраструктури", — зазначили в компанії.

В ДТЕК повідомили про аварійні відключення світла в кількох районах Києва

Відключення світла в Полтавській області

В АТ "Полтаваобленерго" повідомили, що 10 жовтня з 2:43 по 00:00 в області в області внаслідок російського обстрілу об'єктів енергетики буде діяти спеціальний графік аварійних відключень електроенергії. Обсяг розвантаження становить 80МВт.

"Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "Укренерго", — зазначили в обленерго.

Відключення світла в Дніпропетровській області

Про тимчасову відсутність електропостачання через локальну аварію в мережі в частині міста Самар, Самарівського, Павлоградського та Синельниківського районів повідомляє "ДТЕК Дніпровські електромережі". Фахівці працюють над ліквідацією аварії та поверненням світла споживачам.

Обстріл України 10 жовтня: деталі

В ніч на 10 жовтня росіяни масовано атакували Україну "Шахедами", у Києві сталася пожежа в житловому будинку в Печерському районі, міський голова Віталій Кличко повідомив про перебої зі світлом і водопостачанням в столиці. Також вибухи лунали в Кременчуці Полтавської області.

В Міненерго 10 жовтня заявили про масований удар по енергетиці України: перебої зі світлом фіксувалися у Києві, Дніпрі, Кривому Розі та Кременчуці.

Під ранок 10 жовтня росіяни підняли в небо МіГ-31К, цілі фіксувалися в напрямку Полтавської області.