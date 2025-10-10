Аварийные отключения света: "Укрэнерго" сообщило, в каких областях исчезла электроэнергия

После российского массированного обстрела 10 октября обесточено значительное количество потребителей в Киеве и области, а также в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Related video

Об аварийных отключениях света сообщили 10 октября в "Укрэнерго". В компании объяснили, что в Киеве и 9 областях Украины экстренно отключают электроэнергию для стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", — сообщили в "Укрэнерго".

Аварийные отключения отменят, когда ситуация в энергосистеме стабилизируется. В национальной энергетической компании посоветовали потребителям следить за обновлениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго).

Аварийные отключения света в Украине: что известно

Экстренные отключения света после атаки РФ 10 октября были применены в Броварском и Бориспольском районе Киевской области, а также в самой столице. В области обесточены около 28 000 семей. Из-за российской атаки поезда "зеленой" ветки метрополитена Киева курсировали с изменениями.

Графики аварийных отключений ввели в Сумской и Полтавской области. В АО "Сумыоблэнерго" сообщили, что графики действуют для 10 очередей потребителей.

В результате российского обстрела Киева 10 октября произошел блэкаут на левом берегу столицы и части правого берега. Также городской голова Виталий Кличко сообщал о повреждении жилых домов в Печерском и Голосеевском районе.