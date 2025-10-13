Аварийные отключения действуют в шести областях Украины: когда вернут свет (фото)

Из-за очередных российских обстрелов энергетической инфраструктуры аварийные и экстренные отключения электроэнергии введены в шести областях Украины — Донецкой, Днепропетровской, Ровенской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской.

13 октября в Украине зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением из-за атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру. Аварийные отключения действуют в шести регионах — Донецкой, Днепропетровской, Ровенской, Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях.

В Донецкой области в результате очередных обстрелов российских войск произошла авария на энергетических объектах. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Сообщение Филашкина Фото: Скриншот

"Пока продолжаются ремонтные работы, для жителей области открыты пункты несокрушимости — там есть тепло, свет, интернет и возможность подзарядить телефоны", — сообщил Филашкин.

На Днепропетровщине после ударов по Никопольщине и Синельниковщине энергетики ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании "ДТЭК Днепровские электросети", которая также обнародовала график отключений.

Введены экстренные отключения электроэнергии. Фото: Скриншот

В Ровно, из-за аварии на электросетях часть города, включая центральные улицы, осталась без света. Энергетики работают над восстановлением поставок.

Как сообщает кандидат юридических наук и ведущий канала "Эспрессо" Андрей Смолий, аварийные отключения электричества также введены в Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях. По словам Смолия, аварийные отключения также вот-вот могут ввести в Сумской области.

Как сообщал Фокус, после российского массированного обстрела 10 октября было обесточено значительное количество потребителей в Киеве и области, а также в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

