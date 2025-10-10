"Подготовьтесь и вы к блэкаутам": эксперты рассказали, как оставаться на связи без света

Российская Федерация снова нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в связи с чем жители ряда областей переживают аварийные отключения света.

Украинские мобильные операторы заблаговременно подготовились к отключениям, оснастив базовые станции генераторами и аккумуляторными батареями. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также опубликовал советы по сохранению связи во время отключений света.

"Украинцы, подготовьтесь и вы к блэкаутам. Напоминаем действенные советы, как оставаться на связи и иметь доступ к интернету", — написал Федоров.

Советы Минцифры включают четыре пункта:

загрузить Карту пунктов несокрушимости в Дії;

подключить X-PON, чтобы иметь доступ к интернету до 72 часов без электричества. Проверить подключение можно на интерактивной карте от Минцифры и ЛУН или у провайдера;

воспользоваться нацроумингом: зайти в Параметры → Сотовые данные → Выбор сети → отключить "Автоматически" → выбрать другого оператора;

отключить автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах.

Советы Минцифры на случай отключений света Фото: Telegram / Михаил Федоров

Как отмечает глава Минцифры, сейчас в результате российских обстрелов аварийные обесточивания коснулись Киева и девяти областей Украины.

Напомним, эксперты компании-почтачальника электроэнергии YASNO рассказали о ключевых различиях между генераторами и источниками бесперебойного питания, которые могут выручить во время отключений света.