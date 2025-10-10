Генератор или ИБП: чем лучше пользоваться во время отключения света — Yasno

Аварийные отключения света произошли в девяти регионах Украины в результате российской атаки 10 октября, и людям снова понадобились альтернативные источники питания. Чаще всего украинцы выбирают между генератором и источником бесперебойного питания.

Related video

Принцип работы и возможности этих устройств отличаются, поэтому при выборе важно учитывать технические нюансы. Эксперты компании-почтальона электроэнергии YASNO (D.Solutions) рассказали о ключевых отличиях на официальном сайте.

Как работает генератор

Генератор — это устройство, которое самостоятельно вырабатывает электроэнергию, сжигая бензин, дизельное топливо или газ. Его основным преимуществом является автономность, то есть независимость от наличия каких-либо источников электроэнергии, а также способность длительное время питать приборы — пока есть топливо.

Однако потребность в топливе является минусом, ведь оно стоит немалых денег. К тому же, генераторы создают громкий шум и дымят, поэтому их нельзя использовать в помещениях. Поэтому их чаще используют как временное решение на случай обесточивания для частных домов, офисов, магазинов, заведений обслуживания и других бизнесов, но не в квартирах.

Генераторы питают заведения в городах во время отключений света Фото: Вечерний Киев

Что такое ИБП

Источник бесперебойного питания (ИБП) не генерирует энергию, а лишь сохраняет ее в своих аккумуляторах. В зависимости от емкости, такие приборы могут поддерживать работу электроприборов до 24 часов.

В систему входят инвертор, аккумуляторные батареи, щит и панель управления. Когда электроэнергия поступает в сеть, инвертор заряжает от нее батареи, а при прекращении снабжения система автоматически переключается на питание от аккумуляторов.

Такие устройства тихие, не требуют топлива и не выбрасывают углекислый газ, поэтому подходят даже для квартир. Предприятия также могут эффективно их применять, чтобы избежать перерывов в работе оборудования благодаря мгновенному переключению на резервное питание. Это критически важно для серверов, кассовых систем, медицинского и производственного оборудования, где даже несколько минут без света могут привести к потере данных или значительным убыткам.

Источник бесперебойного питания с инвертором и аккумуляторами Фото: Владимир Стадник

Генератор или ИБП: что выбрать

Выбирая между генератором и источником бесперебойного питания, эксперты YASNO рекомендуют учитывать несколько ключевых факторов: мощность потребителей, место установки, уровень шума, возможность закупки топлива, продолжительность ожидаемых отключений и период времени во время обесточиваний, в который должна поддерживаться работа приборов. Нужно обращать внимание и на стоимость, поскольку она может сильно колебаться в зависимости от мощности и технических характеристик генератора или ИБП.

"Вопрос резервного питания снова стал актуальным для украинских семей и компаний. Если генератор — это временное решение, то источник бесперебойного питания обеспечивает стабильность и защиту от внезапных обесточиваний. Он работает автоматически, не требует постоянного контроля, обеспечивает защиту от колебаний напряжения и экономию на обслуживании в долгосрочной перспективе", — прокомментировал менеджер по продуктам YASNO Ярослав Вайнштейн.

Напомним, что в Украине владельцев генераторов могут наказать за чрезмерный шум. Им грозит штраф и конфискация прибора при повторном нарушении.

Электрик рассказал Фокусу, насколько выгодно устанавливать ИБП в квартирах. Системы довольно сложные, поэтому есть определенные требования по использованию.