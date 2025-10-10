Генератор чи ДБЖ: чим краще користуватися під час відключення світла — Yasno

Аварійні відключення світла сталися у дев'яти регіонах України внаслідок російської атаки 10 жовтня, і людям знову знадобилися альтернативні джерела живлення. Найчастіше українці обирають між генератором і джерелом безперебійного живлення.

Принцип роботи й можливості цих пристроїв відрізняються, тому при виборі важливо враховувати технічні нюанси. Експерти компанії-почтачальника електроенергії YASNO (D.Solutions) розповіли про ключові відмінності на офіційному сайті.

Як працює генератор

Генератор — це пристрій, який самостійно виробляє електроенергію, спалюючи бензин, дизельне паливо або газ. Його основною перевагою є автономність, тобто незалежність від наявності будь-яких джерел електроенергії, а також здатність тривалий час живити прилади — поки є паливо.

Однак потреба у паливі є мінусом, адже воно коштує чималих грошей. До того ж, генератори створюють гучний шум і димлять, тому їх не можна використовувати у приміщеннях. Тому їх частіше використовують як тимчасове рішення на випадок знеструмлень для приватних будинків, офісів, магазинів, закладів обслуговування та інших бізнесів, але не у квартирах.

Генератори живлять заклади у містах під час відключень світла Фото: Вечірній Київ

Що таке ДБЖ

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) не генерує енергію, а лише зберігає її у своїх акумуляторах. Залежно від ємності, такі прилади можуть підтримувати роботу електроприладів до 24 годин.

До системи входять інвертор, акумуляторні батареї, щит та панель управління. Коли електроенергія надходить до мережі, інвертор заряджає від неї батареї, а при припиненні постачання система автоматично перемикається на живлення від акумуляторів.

Такі пристрої тихі, не потребують палива і не викидають вуглекислий газ, тому підходять навіть для квартир. Підприємства також можуть ефективно їх застосовувати, щоб уникнути перерв у роботі обладнання завдяки миттєвому перемиканню на резервне живлення. Це критично важливо для серверів, касових систем, медичного та виробничого устаткування, де навіть кілька хвилин без світла можуть призвести до втрати даних або значних збитків.

Джерело безперебійного живлення з інвертором та акумуляторами Фото: Владимир Стадник

Генератор або ДБЖ: що обрати

Обираючи між генератором і джерелом безперебійного живлення, експерти YASNO рекомендують враховувати кілька ключових факторів: потужність споживачів, місце встановлення, рівень шуму, можливість закупівлі пального, тривалість очікуваних відключень та період часу під час знеструмлень, у який має підтримуватись робота приладів. Потрібно звертати увагу і на вартість, оскільки вона може сильно коливатися залежно від потужності і технічних характеристик генератора або ДБЖ.

"Питання резервного живлення знову стало актуальним для українських родин та компаній. Якщо генератор – це тимчасове рішення, то джерело безперебійного живлення забезпечує стабільність і захист від раптових знеструмлень. Воно працює автоматично, не потребує постійного контролю, забезпечує захист від коливань напруги та економію на обслуговуванні у довгостроковій перспективі", — прокоментував менеджер з продуктів YASNO Ярослав Вайнштейн.

Нагадаємо, що в Україні власників генераторів можуть покарати за надмірний шум. Їм загрожує штраф та конфіскація приладу при повторному порушенні.

Електрик розповів Фокусу, наскільки вигідно встановлювати ДБЖ у квартирах. Системи доволі складні, тому є певні вимоги щодо використання.