"Підготуйтеся й ви до блекаутів": експерти розповіли, як залишатися на зв'язку без світла

Російська Федерація знову завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, у зв’язку з чим жителі низки областей переживають аварійні відключення світла.

Українські мобільні оператори завчасно підготувалися до відключень, оснастивши базові станції генераторами та акумуляторними батареями. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також опублікував поради щодо збереження зв’язку під час відключень світла.

"Українці, підготуйтеся й ви до блекаутів. Нагадуємо дієві поради, як залишатися на звʼязку та мати доступ до інтернету", — написав Федоров.

Поради Мінцифри включають чотири пункти:

завантажити Мапу пунктів незламності у Дії;

під’єднати X-PON, щоб мати доступ до інтернету до 72 годин без електрики. Перевірити підключення можна на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН або у провайдера;

скористатися нацроумінгом: зайти у Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → вимкнути "Автоматично" → вибрати іншого оператора;

вимкнути автоматичне завантаження фото та відео в месенджерах.

Поради Мінцифри на випадок відключень світла Фото: Telegram / Михайло Федоров

Як зазначає глава Мінцифри, наразі внаслідок російських обстрілів аварійні знеструмлення торкнулися Києва та дев’яти областей України.

Нагадаємо, експерти компанії-почтачальника електроенергії YASNO розповіли про ключові відмінності між генераторами і джерелами безперебійного живлення, які можуть виручити під час відключень світла.