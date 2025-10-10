В Украине вводят графики отключения света: что будет с электричеством в дальнейшем
Что известно об отключении света в Украине, повреждениях и восстановлении энергосистемы после массированных ударов РФ? Выдержит ли она новые атаки?
Ситуация с электроснабжением в регионах Украины по состоянию на 10 октября сложная. Продолжается ликвидация последствий ночной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты, сообщает "Укрэнерго". В нескольких областях введены вынужденные аварийные отключения, в других регионах готовятся к введению графиков. Фокус собрал всю актуальную информацию по отключению света: где его нет и что будет дальше.
Что известно по состоянию на 10 октября 2025 года: где нет света, повреждения и восстановление
В ночь на 10 октября враг нанес комбинированные удары (ракеты, беспилотники) по энергетическим объектам преимущественно в левобережных регионах. По данным "Укрэнерго", вынужденные аварийные отключения сейчас применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
Было зафиксировано повреждение энергетического объекта в Нежинском районе Черниговщины, а в Кировоградской области отключена водонасосная станция.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала атаку "одним из самых больших ударов по энергетике".
Ситуация со светом в Украине (по состоянию на день 10 октября 2025 года)*
Область / регіон
Відключення
Орієнтовна ситуація зі світлом / статус живлення
Офіційні дані та коментарі про пошкодження
Київ та Київська область
Аварійні відключення
Часткові перебої, деякі райони без світла
“Укренерго”: аварійні відключення застосовуються у Києві та Київській області
Сумська область
Графіки аварійних відключень (10 черг)
Деякі райони знеструмлені згідно з графіками
“Сумиобленерго” повідомляє, що графіки діють за вказівкою “Укренерго” для 10 черг
Полтавська область
Спеціальні графіки / аварійні відключення
Часткові відключення в області
“Полтаваобленерго” повідомляло про введення спеціального графіка через наслідки ударів
Харківська область
Аварійні обмеження / відключення
Перебої в подачі електропостачання
“Укренерго”: обмеження зменшено в Харківщині завдяки відновним роботам
Дніпропетровська область
Аварійні відключення
Деякі громади можуть бути знеструмлені
Заявлено, що в Дніпропетровщині обмеження зменшено на частину споживачів
Донецька область
Аварійні відключення
Часткові знеструмлення
“Укренерго” заявляє, що застосовані аварійні відключення в Донецькій області
Запорізька область
Аварійні обмеження
Часткові відключення у деяких районах
Згадується серед областей, де застосовані аварійні відключення
Чернігівська область
Графіки погодинних відключень (2 черги)
Декілька черг відключень, значні перебої
“Укренерго”: у Чернігівській області діють погодинні графіки двох черг
Черкаська область
Аварійні обмеження (але повне заживлення)
Більшість споживачів вже з електрикою
“Укренерго” повідомляє, що Черкаську область «повністю заживили”
Одеська область
Львівська область
Аварійні відключення
Готовність до графіків АВ (ГАВ)
Часткові обмеження
Світло є, але висока готовність до запровадження обмежень
“Укренерго”: Одещина серед регіонів із знеструмленням унаслідок ударів
“Львівобленерго” підготувало 12 черг графіків АВ для можливого застосування
*На основе данных "Укрэнерго", облэнерго, открытых источников
Отметим, как Фокус писал ранее, министр энергетики Светлана Гринчук подтвердила, что энергосистема Украины остается контролируемой и стабильной, несмотря на очередной массированный ракетный удар РФ, который этой ночью был направлен преимущественно на объекты генерации электроэнергии на Левобережье. Вследствие значительных повреждений в ряде областей были вынужденно применены графики аварийных отключений (ГАО). Эти меры необходимы для балансировки системы, пока энергетики и спасатели работают в усиленном режиме. Она отметила, что специалисты используют резервные схемы переподключения и стремятся, чтобы, где это возможно, аварийные отключения были заменены на прогнозируемые почасовые. Светлана Гринчук подчеркнула, что Министерство энергетики будет обновлять данные о ситуации каждые два часа.
"Энергосистема сегодня работает на 70% от довоенного времени"
Когда атакуют энергетические объекты — генерацию, сети, подстанции, то только ремонт отдельных элементов не поможет восстановить всю цепь. Они влияют на стабильность системы, резервы, возможности балансировки нагрузок, и создают "подорванную основу", которая делает сеть уязвимой к будущим ударам.
"Если у России есть ядерная триада, то у Украины — энергетическая пентада: производство электроэнергии (АЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГЭС), распределение (подстанции Укрэнерго, облэнерго), добыча газа (Укргаздобыча), транспортировка газа (Оператор ГТС) и хранение газа (Укртрансгаз). Все эти элементы взаимосвязаны, и повреждение каждого ослабляет всю систему", — отметил энергетический эксперт Юрий Корольчук.
По его словам, во время полномасштабной войны российские атаки системно "расшатывают" каждый из этих элементов. И хотя на сегодня 9 блоков АЭС (Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская) остаются относительно целыми.
В октябре 2025 года РФ продолжает атаковать энергосистему Украины. И последние удары, по мнению эксперта, свидетельствуют, что смена "тактики" от агрессора — это скорее тактическое изменение, чем новая стратегия.
Корольчук также отметил, что системы защиты подстанций или отдельных элементов ТЭС/ГЭС не могут выдержать массированные удары дронами или ракетами.
"Децентрализация сетей или установка газовых генераторов бизнесом — пока не дают запас прочности для настоящей зимы. Энергосистема сейчас функционирует примерно на 70% довоенной мощности", — объясняет Юрий Корольчук.
Именно поэтому даже "хорошая" погода осенью или зимой может не спасти от масштабных проблем: система близка к порогу, когда любой новый удар может вызвать цепной вывод из строя, так называемый "энергострайк".
Что будет дальше с электроснабжением в Украине: сценарии и риски
Новые массированные атаки РФ с применением ракет и дронов могут вывести из строя другие элементы пентады, вызвать каскадные отключения. А зимняя нагрузка — большая потребность на отопление и освещение усилит давление на систему, и любой дефицит мощности может обернуться отключениями в густонаселенных регионах.
Поэтому, по оптимистическому сценарию, если повезет с зимой — погода будет мягкой, а ремонты и реконструкция будут продвигаться активно, ограничения электроснабжения будут минимальными и точечными.Важно
В то же время графики отключений могут остаться, особенно в регионах с поврежденной инфраструктурой.
Однако, по негативному сценарию, новые удары по энергосистеме могут вывести из строя дополнительные элементы, цепная реакция приведет к масштабным отключениям в крупных городах и регионах.
Напомним, как сообщал Фокус, поздно вечером 9 октября и после полуночи Россия массированно атаковала Украину дронами "Шахед". Взрывы прогремели в Киеве и области, что повлекло перебои с электроснабжением.