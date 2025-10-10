Что известно об отключении света в Украине, повреждениях и восстановлении энергосистемы после массированных ударов РФ? Выдержит ли она новые атаки?

Ситуация с электроснабжением в регионах Украины по состоянию на 10 октября сложная. Продолжается ликвидация последствий ночной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты, сообщает "Укрэнерго". В нескольких областях введены вынужденные аварийные отключения, в других регионах готовятся к введению графиков. Фокус собрал всю актуальную информацию по отключению света: где его нет и что будет дальше.

Что известно по состоянию на 10 октября 2025 года: где нет света, повреждения и восстановление

В ночь на 10 октября враг нанес комбинированные удары (ракеты, беспилотники) по энергетическим объектам преимущественно в левобережных регионах. По данным "Укрэнерго", вынужденные аварийные отключения сейчас применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Было зафиксировано повреждение энергетического объекта в Нежинском районе Черниговщины, а в Кировоградской области отключена водонасосная станция.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала атаку "одним из самых больших ударов по энергетике".

10 октября специалисты оценивают состояние оборудования и восстанавливают питание потребителей Фото: Из открытых источников

Ситуация со светом в Украине (по состоянию на день 10 октября 2025 года)*

Область / регіон Відключення Орієнтовна ситуація зі світлом / статус живлення Офіційні дані та коментарі про пошкодження Київ та Київська область Аварійні відключення Часткові перебої, деякі райони без світла “Укренерго”: аварійні відключення застосовуються у Києві та Київській області Сумська область Графіки аварійних відключень (10 черг) Деякі райони знеструмлені згідно з графіками “Сумиобленерго” повідомляє, що графіки діють за вказівкою “Укренерго” для 10 черг Полтавська область Спеціальні графіки / аварійні відключення Часткові відключення в області “Полтаваобленерго” повідомляло про введення спеціального графіка через наслідки ударів Харківська область Аварійні обмеження / відключення Перебої в подачі електропостачання “Укренерго”: обмеження зменшено в Харківщині завдяки відновним роботам Дніпропетровська область Аварійні відключення Деякі громади можуть бути знеструмлені Заявлено, що в Дніпропетровщині обмеження зменшено на частину споживачів Донецька область Аварійні відключення Часткові знеструмлення “Укренерго” заявляє, що застосовані аварійні відключення в Донецькій області Запорізька область Аварійні обмеження Часткові відключення у деяких районах Згадується серед областей, де застосовані аварійні відключення Чернігівська область Графіки погодинних відключень (2 черги) Декілька черг відключень, значні перебої “Укренерго”: у Чернігівській області діють погодинні графіки двох черг Черкаська область Аварійні обмеження (але повне заживлення) Більшість споживачів вже з електрикою “Укренерго” повідомляє, що Черкаську область «повністю заживили” Одеська область



Львівська область Аварійні відключення



Готовність до графіків АВ (ГАВ) Часткові обмеження





Світло є, але висока готовність до запровадження обмежень “Укр­енерго”: Одещина серед регіонів із знеструмленням унаслідок ударів

“Львівобленерго” підготувало 12 черг графіків АВ для можливого застосування

*На основе данных "Укрэнерго", облэнерго, открытых источников

Отметим, как Фокус писал ранее, министр энергетики Светлана Гринчук подтвердила, что энергосистема Украины остается контролируемой и стабильной, несмотря на очередной массированный ракетный удар РФ, который этой ночью был направлен преимущественно на объекты генерации электроэнергии на Левобережье. Вследствие значительных повреждений в ряде областей были вынужденно применены графики аварийных отключений (ГАО). Эти меры необходимы для балансировки системы, пока энергетики и спасатели работают в усиленном режиме. Она отметила, что специалисты используют резервные схемы переподключения и стремятся, чтобы, где это возможно, аварийные отключения были заменены на прогнозируемые почасовые. Светлана Гринчук подчеркнула, что Министерство энергетики будет обновлять данные о ситуации каждые два часа.

Из-за массированной атаки РФ 10 октября в ряде областей Украины были вынужденно применены графики аварийных отключений (ГАО) Фото: Из открытых источников

"Энергосистема сегодня работает на 70% от довоенного времени"

Когда атакуют энергетические объекты — генерацию, сети, подстанции, то только ремонт отдельных элементов не поможет восстановить всю цепь. Они влияют на стабильность системы, резервы, возможности балансировки нагрузок, и создают "подорванную основу", которая делает сеть уязвимой к будущим ударам.

"Если у России есть ядерная триада, то у Украины — энергетическая пентада: производство электроэнергии (АЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГЭС), распределение (подстанции Укрэнерго, облэнерго), добыча газа (Укргаздобыча), транспортировка газа (Оператор ГТС) и хранение газа (Укртрансгаз). Все эти элементы взаимосвязаны, и повреждение каждого ослабляет всю систему", — отметил энергетический эксперт Юрий Корольчук.

По его словам, во время полномасштабной войны российские атаки системно "расшатывают" каждый из этих элементов. И хотя на сегодня 9 блоков АЭС (Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская) остаются относительно целыми.

В октябре 2025 года РФ продолжает атаковать энергосистему Украины. И последние удары, по мнению эксперта, свидетельствуют, что смена "тактики" от агрессора — это скорее тактическое изменение, чем новая стратегия.

Корольчук также отметил, что системы защиты подстанций или отдельных элементов ТЭС/ГЭС не могут выдержать массированные удары дронами или ракетами.

"Децентрализация сетей или установка газовых генераторов бизнесом — пока не дают запас прочности для настоящей зимы. Энергосистема сейчас функционирует примерно на 70% довоенной мощности", — объясняет Юрий Корольчук.

Именно поэтому даже "хорошая" погода осенью или зимой может не спасти от масштабных проблем: система близка к порогу, когда любой новый удар может вызвать цепной вывод из строя, так называемый "энергострайк".

В ночь на 10 октября враг совершил комбинированный удар, целясь преимущественно по объектам генерации на Левобережье

Что будет дальше с электроснабжением в Украине: сценарии и риски

Новые массированные атаки РФ с применением ракет и дронов могут вывести из строя другие элементы пентады, вызвать каскадные отключения. А зимняя нагрузка — большая потребность на отопление и освещение усилит давление на систему, и любой дефицит мощности может обернуться отключениями в густонаселенных регионах.

Поэтому, по оптимистическому сценарию, если повезет с зимой — погода будет мягкой, а ремонты и реконструкция будут продвигаться активно, ограничения электроснабжения будут минимальными и точечными.

В то же время графики отключений могут остаться, особенно в регионах с поврежденной инфраструктурой.

Однако, по негативному сценарию, новые удары по энергосистеме могут вывести из строя дополнительные элементы, цепная реакция приведет к масштабным отключениям в крупных городах и регионах.

Напомним, как сообщал Фокус, поздно вечером 9 октября и после полуночи Россия массированно атаковала Украину дронами "Шахед". Взрывы прогремели в Киеве и области, что повлекло перебои с электроснабжением.