Масштабная атака на энергосистему: эксперт рассказал, когда в Киев полностью вернется свет

В пятницу, 10 октября, россияне нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего без света остались жители левого берега Киева и нескольких областей страны.

Энергетики уже начали работы по восстановлению электроснабжения, однако, по словам специалистов, процесс может занять несколько недель. Об этом сообщил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в комментарии изданию "24 Канал".

Он отметил, что ситуация сложная, но не критическая. Он напомнил, что украинские энергетики уже имеют опыт оперативного устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

"На Черниговщине в июле были три урагана, которые обесточивали тысячи абонентов. Тогда первые села подключали уже через шесть часов, а за две недели устраняли все последствия. Сейчас, уверен, энергетики справятся примерно за неделю-две", — отметил Закревский.

По его словам, нынешние удары России по энергетическим объектам — часть предсказуемой тактики, направленной на создание напряжения перед отопительным сезоном. Однако украинцы, убежден эксперт, уже доказали свою готовность выдержать любые испытания.

"Главное — быть откровенными друг с другом, объединяться и понимать, что напугать Путину нас уже просто нечем", — добавил он.

Эксперт советует гражданам заранее проверить исправность альтернативных источников питания — зарядных станций, генераторов и аккумуляторов. Для жителей частного сектора, по его словам, газовые баллоны могут стать эффективной альтернативой электрическому отоплению, особенно с учетом его высокой стоимости.

Кроме того, украинцы из прифронтовых регионов — Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областей — могут воспользоваться государственной программой по бесплатному обеспечению газом в баллонах.

На перспективу Закревский рекомендует обратить внимание на государственную программу льготного кредитования "5-7-9%" для установки солнечных панелей, что поможет снизить зависимость от централизованного электроснабжения.

