Масштабна атака на енергосистему: експерт розповів, коли в Київ повністю повернеться світло

У п'ятницю, 10 жовтня, росіяни завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, унаслідок чого без світла залишилися жителі лівого берега Києва та кількох областей країни.

Related video

Енергетики вже розпочали роботи з відновлення електропостачання, однак, за словами фахівців, процес може тривати кілька тижнів. Про це повідомив заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський у коментарі виданню "24 Канал".

Він зазначив, що ситуація складна, але не критична. Він нагадав, що українські енергетики вже мають досвід оперативного усунення наслідків надзвичайних ситуацій.

"На Чернігівщині в липні були три буревії, які знеструмлювали тисячі абонентів. Тоді перші села підключали вже через шість годин, а за два тижні усували всі наслідки. Зараз, упевнений, енергетики впораються приблизно за тиждень-два", — зазначив Закревський.

За його словами, нинішні удари Росії по енергетичних об'єктах — частина передбачуваної тактики, спрямованої на створення напруги перед опалювальним сезоном. Однак українці, переконаний експерт, уже довели свою готовність витримати будь-які випробування.

"Головне — бути відвертими один з одним, об'єднуватися і розуміти, що налякати Путіну нас уже просто нічим", — додав він.

Експерт радить громадянам заздалегідь перевірити справність альтернативних джерел живлення — зарядних станцій, генераторів та акумуляторів. Для жителів приватного сектору, за його словами, газові балони можуть стати ефективною альтернативою електричному опаленню, особливо з урахуванням його високої вартості.

Крім того, українці з прифронтових регіонів — Донецької, Сумської, Харківської та Херсонської областей — можуть скористатися державною програмою з безоплатного забезпечення газом у балонах.

На перспективу Закревський рекомендує звернути увагу на державну програму пільгового кредитування "5-7-9%" для встановлення сонячних панелей, що допоможе знизити залежність від централізованого електропостачання.

Нагадаємо, що в Україні власників генераторів можуть покарати за надмірний шум. Їм загрожує штраф і конфіскація приладу в разі повторного порушення.

Електрик розповів Фокусу, наскільки вигідно встановлювати ДБЖ у квартирах. Системи досить складні, тому є певні вимоги щодо використання.