Масштабный удар по энергетике: в Минэнерго рассказали, когда могут вернуть свет украинцам

После ночных ракетных и дроновых атак России энергетики Украины начали оценку последствий повреждений. От их масштабов будет зависеть, будут ли введены почасовые отключения электроэнергии.

Специалисты смогли попасть на поврежденные объекты лишь после отбоя воздушной тревоги — около 7 утра. Уже с 7:30 энергетики приступили к осмотру и оценке состояния оборудования. Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

"Все зависит от того, насколько сильно пострадали объекты. Сейчас идет оценка повреждений и возможностей быстрого восстановления", — отметила Гринчук.

По ее словам, удар был прицельным и комбинированным — враг целился преимущественно в объекты генерации на Левобережье. Именно это привело к перебоям с электроэнергией в ряде регионов. В настоящее время применяются аварийные графики отключений, чтобы сбалансировать энергосистему до завершения первичных восстановительных работ.

"Как только появится возможность, потребителей переведут на временные графики или полностью восстановят электроснабжение", — добавила министр.

В Минэнерго также прокомментировали ситуацию относительно энергетики.

"Аварийные обесточения вынужденно применяются в г. Киев, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и частично Черкасской областях. В Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что атака стала одной из самых масштабных по числу ударов именно по энергетическим объектам.

"К сожалению, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры", — заявила она.

Восстановительные работы начались сразу после окончания обстрела: уже утром на местах работали ремонтные бригады и службы экстренного реагирования. Для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры задействованы генераторы, пункты несокрушимости и резервные каналы связи.

Правительство обещает информировать граждан о дальнейшей ситуации с подачей электроэнергии после получения полной оценки ущерба.

