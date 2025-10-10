Масштабний удар по енергетиці: у Міненерго розповіли, коли можуть повернути світло українцям

Після нічних ракетних і дронових атак Росії енергетики України почали оцінку наслідків пошкоджень. Від їхніх масштабів залежатиме, чи буде запроваджено погодинні відключення електроенергії.

Фахівці змогли потрапити на пошкоджені об'єкти лише після відбою повітряної тривоги — близько 7 ранку. Уже з 7:30 енергетики приступили до огляду та оцінки стану обладнання. Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

"Усе залежить від того, наскільки сильно постраждали об'єкти. Наразі триває оцінка пошкоджень і можливостей швидкого відновлення", — зазначила Гринчук.

За її словами, удар був прицільним і комбінованим — ворог цілився переважно в об'єкти генерації на Лівобережжі. Саме це призвело до перебоїв з електроенергією в низці регіонів. Наразі застосовуються аварійні графіки відключень, щоб збалансувати енергосистему до завершення первинних відновлювальних робіт.

"Щойно з'явиться можливість, споживачів переведуть на тимчасові графіки або повністю відновлять електропостачання", — додала міністр.

У Міненерго також прокоментували ситуацію щодо енергетики.

"Аварійні знеструмлення вимушено застосовуються в м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях. У Чернігівській області продовжують діяти графіки погодинних відключень", — йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко підтвердила, що атака стала однією з наймасштабніших за кількістю ударів саме по енергетичних об'єктах.

"На жаль, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури", — заявила вона.

Відновлювальні роботи розпочалися одразу після закінчення обстрілу: вже вранці на місцях працювали ремонтні бригади та служби екстреного реагування. Для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури задіяні генератори, пункти незламності та резервні канали зв'язку.

Уряд обіцяє інформувати громадян про подальшу ситуацію з подачею електроенергії після отримання повної оцінки збитків.

