В Киеве вернули свет почти 300 тысячам людей: в области продолжаются восстановительные работы

Энергетики восстановили электроснабжение для 270 тысяч абонентов в Киеве. Работы по ликвидации последствий массированных российских атак продолжаются в нескольких регионах страны.

По информации Министерства энергетики Украины, по состоянию на 12:00 завершены восстановительные работы в Павлограде Днепропетровской области. В Харькове, Полтаве и Сумах отменены специальные графики аварийных отключений, однако плановые графики все еще действуют.

В министерстве сообщили, что после прекращения опасности энергетики сразу начали оценку ущерба и ремонтные работы. Специалисты работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение во все пострадавшие районы.

Отмечается, что сейчас самая сложная ситуация наблюдается в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях, а также в Днепропетровской и Запорожской областях. Министерство энергетики продолжает информировать о состоянии энергосистемы и ходе восстановительных работ каждые два часа.

Как сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник, регион продолжает ликвидировать последствия ночной атаки. Наиболее пораженными остаются Броварской и Бориспольский районы, где без электроснабжения находятся около 110 тысяч абонентов.

По его словам, все службы действуют оперативно и слаженно: на местах работают спасатели, энергетики, коммунальные службы и медики. Детские сады и школы функционируют в обычном режиме, критическая инфраструктура обеспечена резервными источниками питания.

В регионе работают пункты несокрушимости, где жители могут получить тепло, зарядить устройства и воспользоваться интернетом. В Броварах продолжается учет повреждений — зафиксировано разрушение нескольких зданий и автомобилей. Людям оказывается вся необходимая помощь.

ВС РФ атаковали Киевскую область 10 октября — что известно

Напомним, что поздно вечером 9 октября и после полуночи Россия массированно атаковала Украину дронами "Шахед". Взрывы прогремели в Киеве и области, что повлекло перебои с электроснабжением.

В Печерском районе Киева во время атаки произошел пожар в многоэтажном доме, жильцов эвакуируют, есть пострадавшие. Во время воздушной тревоги в столице работали силы противовоздушной обороны. По данным журналистов и местных каналов, в Киевской области и некоторых районах столицы начались перебои со светом, в том числе из-за атак на ТЭЦ.

Городской голова Виталий Кличко предупреждал, что возможны перебои со светом и водоснабжением, и заверил, что службы готовы реагировать на ситуацию. Впоследствии Левый берег столицы остался без электроэнергии, также были проблемы с водоснабжением.