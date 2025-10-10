У Києві повернули світло майже 300 тисячам людей: в області тривають відновлювальні роботи

Енергетики відновили електропостачання для 270 тисяч абонентів у Києві. Роботи з ліквідації наслідків масованих російських атак тривають у кількох регіонах країни.

За інформацією Міністерства енергетики України, станом на 12:00 завершено відновлювальні роботи в Павлограді на Дніпропетровщині. У Харкові, Полтаві та Сумах скасовано спеціальні графіки аварійних відключень, однак планові графіки все ще діють.

У міністерстві повідомили, що після припинення небезпеки енергетики одразу розпочали оцінку збитків і ремонтні роботи. Фахівці працюють цілодобово, аби якнайшвидше повернути електропостачання в усі постраждалі райони.

Зазначається, що наразі найскладніша ситуація спостерігається у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській і Чернігівській областях, а також на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Міністерство енергетики продовжує інформувати про стан енергосистеми та хід відновлювальних робіт кожні дві години.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, регіон продовжує ліквідовувати наслідки нічної атаки. Найбільш ураженими залишаються Броварський і Бориспільський райони, де без електропостачання перебувають близько 110 тисяч абонентів.

За його словами, усі служби діють оперативно та злагоджено: на місцях працюють рятувальники, енергетики, комунальні служби та медики. Дитячі садки й школи функціонують у звичайному режимі, критична інфраструктура забезпечена резервними джерелами живлення.

У регіоні працюють пункти незламності, де мешканці можуть отримати тепло, зарядити пристрої та скористатися інтернетом. У Броварах триває облік пошкоджень — зафіксовано руйнування кількох будівель і автомобілів. Людям надається вся необхідна допомога.

ЗС РФ атакували Київщину 10 жовтня — що відомо

Нагадаємо, що пізно увечері 9 жовтня та після опівночі Росія масовано атакувала Україну дронами "Шахед". Вибухи пролунали у Києві та області, що спричинило перебої з електропостачанням.

У Печерському районі Києва під час атаки сталася пожежа у багатоповерховому будинку, мешканців евакуюють, є постраждалі. Під час повітряної тривоги у столиці працювали сили протиповітряної оборони. За даними журналістів і місцевих каналів, у Київській області та деяких районах столиці почалися перебої зі світлом, зокрема через атаки на ТЕЦ.

Міський голова Віталій Кличко попереджав, що можливі перебої зі світлом та водопостачанням, та запевнив, що служби готові реагувати на ситуацію. Згодом Лівий берег столиці залишився без електроенергії, також були проблеми з водопостачанням.