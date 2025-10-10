В Украине действуют отключения в восьми областях: где могут вскоре вернуть свет

В Киеве и нескольких областях Украины продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после ночной ракетно-дроновой атаки. О ситуации сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Как сообщает "Укрэнерго", продолжается ликвидация последствий ночной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты. Вынужденные аварийные отключения сейчас применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

В энергетической компании уточнили, что благодаря уже выполненным восстановительным работам энергетикам удалось частично уменьшить объем аварийных ограничений для потребителей на Харьковщине.

Также сообщается, что ситуация в Черниговской области остается сложной.

"На Черниговщине вырос объем примененных облэнерго почасовых отключений, сейчас в регионе применяется три очереди обесточиваний одновременно. Причина ограничений в регионе — последствия предыдущих российских дроновых атак", — проинформировали в "Укрэнерго".

Как сообщал Фокус, поздно вечером 9 октября и после полуночи Россия массированно атаковала Украину дронами "Шахед". Взрывы прогремели в Киеве и области, что повлекло перебои с электроснабжением.

Фокус также писал, что начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал о ключевых особенностях ночной массированной атаки России.