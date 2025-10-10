Масштабный удар по энергетике: Игнат назвал главную особенность ночной атаки ВС РФ (видео)

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал о ключевых особенностях ночной массированной атаки России. По его словам, враг совершил комбинированный удар, применив сразу несколько типов ракет и беспилотников, а основной целью стали энергетические объекты.

Как сообщил Игнат во время эфира телемарафона, российские войска этой ночью нанесли комбинированный массированный удар по разным регионам Украины, использовав несколько типов средств воздушного нападения.

"К сожалению, имеем очередной комбинированный удар, как его называют. Почему комбинированный? Это привлечение большого количества средств воздушного нападения различных типов, имеется в виду. Это и беспилотники, и аэробаллистические, баллистические, крылатые и авиационные ракеты", — заявил Игнат.

Игнат во время эфира телемарафона

Он уточнил, что атаки были рассредоточены — под ударом оказались разные области Украины.

"Особенность этого удара — это применение большого количества баллистических ракет. Кроме двух аэробаллистических "Кинжалов", было применено 14 сразу баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23", — отметил он.

По словам Игната, именно такие баллистические ракеты запускались с разных направлений, поражая несколько регионов одновременно. Основной акцент, по его словам, сделан на критической инфраструктуре — в частности энергетической.

"Атакован основной удар по объектам критической инфраструктуры. Энергетика врага в последнее время интересует как цель, также объекты газодобывающей нашей сферы, но сегодня, собственно, по энергетической отрасли враг наносил такой акцентированный удар", — подчеркнул Игнат.

Он отметил, что это одна из крупнейших атак за последнее время — российские силы применили более 30 ракет и более 450 беспилотников различных типов, среди которых около 200 были ударными "Шахедами".

Игнат подчеркнул, что Россия продолжает совершенствовать свои дроны-камикадзе.

"Если раньше "Шахэды" только перекрасили в черный цвет, то теперь на них устанавливают камеры и другие новые элементы", — сказал он.

По словам представителя Воздушных сил, специалисты исследуют обломки сбитых беспилотников, чтобы определить новые технологические изменения. Собранную информацию передают международным партнерам для усиления санкционного давления на Россию.

Игнат также отметил, что усовершенствование ракет и беспилотников направлено на то, чтобы усложнить работу украинских средств радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны.

Во время ночной атаки, по его словам, украинские силы сбили один "Кинжал" и четыре баллистические ракеты.

Игнат добавил, что система Patriot действительно эффективна против баллистических ракет, однако имеет ограничения по радиусу действия.

"Patriot — это мощная система, которая действительно может сбивать баллистические ракеты. Но у нее есть ограничения — по баллистической траектории ее эффективный радиус относительно небольшой, примерно несколько десятков километров (ориентировочно до ~25 км)", — пояснил он.

Он подчеркнул, что для эффективной защиты всей территории Украины нужно большое количество таких систем, ведь во время массированных атак, когда ракеты летят с разных направлений, полный перехват обеспечить сложно.

ВС РФ атаковали Киевскую область 10 октября — что известно

Напомним, что поздно вечером 9 октября и после полуночи Россия массированно атаковала Украину дронами "Шахед". Взрывы прогремели в Киеве и области, что повлекло перебои с электроснабжением.

В Печерском районе Киева во время атаки произошел пожар в многоэтажном доме, жильцов эвакуируют, есть пострадавшие. Во время воздушной тревоги в столице работали силы противовоздушной обороны. По данным журналистов и местных каналов, в Киевской области и некоторых районах столицы начались перебои со светом, в том числе из-за атак на ТЭЦ.

Городской голова Виталий Кличко предупреждал, что возможны перебои со светом и водоснабжением, и заверил, что службы готовы реагировать на ситуацию. Впоследствии Левый берег столицы остался без электроэнергии, также были проблемы с водоснабжением.

Как сообщал Фокус, энергетики восстановили электроснабжение для 270 тысяч абонентов в Киеве. Работы по ликвидации последствий массированных российских атак продолжаются в нескольких регионах страны.