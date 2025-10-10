В Україні діють відключення у восьми областях: де можуть незабаром повернути світло

У Києві та кількох областях України тривають роботи з відновлення електропостачання після нічної ракетно-дронової атаки. Про ситуацію повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго".

Як повідомляє "Укренерго", триває ліквідація наслідків нічної ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти. Вимушені аварійні відключення зараз застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

В енергетичній компанії уточнили, що завдяки вже виконаним відновлювальним роботам енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині.

"Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам — енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. Споживачі Черкаської області — повністю заживлені", – зазначили в компанії.

Також повідомляється, що ситуація в Чернігівській області залишається складною.

"На Чернігівщині зріс обсяг застосованих обленерго погодинних відключень, наразі в регіоні застосовується три черги знеструмлень одночасно. Причина обмежень у регіоні — наслідки попередніх російських дронових атак", – поінформували в "Укренерго".

