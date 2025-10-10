Що відомо про відключення світла в Україні, пошкодження і відновлення енергосистеми після масованих ударів РФ? Чи витримає вона нові атаки?

Ситуація з електропостачанням у регіонах України станом на 10 жовтня складна. Триває ліквідація наслідків нічної ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти, повідомляє "Укренерго". В декількох областях запроваджено вимушені аварійні відключення, в інших регіонах готуються до запровадження графіків. Фокус зібрав всю актуальну інформацію щодо відключення світла: де його немає й що буде далі.

Що відомо станом на 10 жовтня 2025 року: де немає світла, пошкодження і відновлення

У ніч проти 10 жовтня ворог завдав комбінованих ударів (ракети, безпілотники) по енергетичних об’єктах переважно в лівобережних регіонах. За даними "Укренерго", вимушені аварійні відключення зараз застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

Було зафіксовано пошкодження енергетичного об’єкта в Ніжинському районі Чернігівщини, а у Кіровоградській області вимкнено водопомпову станцію.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко назвала атаку "одним із найбільших ударів по енергетиці".

10 жовтня фахівці оцінюють стан обладнання та відновлюють живлення споживачів Фото: З відкритих джерел

Ситуація зі світлом в Україні (станом на день 10 жовтня 2025 року)*

Область / регіон Відключення Орієнтовна ситуація зі світлом / статус живлення Офіційні дані та коментарі про пошкодження Київ та Київська область Аварійні відключення Часткові перебої, деякі райони без світла “Укренерго”: аварійні відключення застосовуються у Києві та Київській області Сумська область Графіки аварійних відключень (10 черг) Деякі райони знеструмлені згідно з графіками “Сумиобленерго” повідомляє, що графіки діють за вказівкою “Укренерго” для 10 черг Полтавська область Спеціальні графіки / аварійні відключення Часткові відключення в області “Полтаваобленерго” повідомляло про введення спеціального графіка через наслідки ударів Харківська область Аварійні обмеження / відключення Перебої в подачі електропостачання “Укренерго”: обмеження зменшено в Харківщині завдяки відновним роботам Дніпропетровська область Аварійні відключення Деякі громади можуть бути знеструмлені Заявлено, що в Дніпропетровщині обмеження зменшено на частину споживачів Донецька область Аварійні відключення Часткові знеструмлення “Укренерго” заявляє, що застосовані аварійні відключення в Донецькій області Запорізька область Аварійні обмеження Часткові відключення у деяких районах Згадується серед областей, де застосовані аварійні відключення Чернігівська область Графіки погодинних відключень (2 черги) Декілька черг відключень, значні перебої “Укренерго”: у Чернігівській області діють погодинні графіки двох черг Черкаська область Аварійні обмеження (але повне заживлення) Більшість споживачів вже з електрикою “Укренерго” повідомляє, що Черкаську область «повністю заживили” Одеська область



Львівська область Аварійні відключення



Готовність до графіків АВ (ГАВ) Часткові обмеження





Світло є, але висока готовність до запровадження обмежень “Укр­енерго”: Одещина серед регіонів із знеструмленням унаслідок ударів

“Львівобленерго” підготувало 12 черг графіків АВ для можливого застосування

*На основі даних "Укренерго", обленерго, відкритих джерел

Зазначимо, як Фокус писав раніше, міністерка енергетики Світлана Гринчук підтвердила, що енергосистема України залишається контрольованою та стабільною, попри черговий масований ракетний удар РФ, який цієї ночі був спрямований переважно на об'єкти генерації електроенергії на Лівобережжі. Внаслідок значних пошкоджень у низці областей були вимушено застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ). Ці заходи необхідні для балансування системи, поки енергетики та рятувальники працюють у посиленому режимі. Вона зазначила, що фахівці використовують резервні схеми перепідключення та прагнуть, щоб, де це можливо, аварійні відключення були замінені на прогнозовані погодинні. Світлана Гринчук підкреслила, що Міністерство енергетики оновлюватиме дані про ситуацію кожні дві години.

Через масовану атаку РФ 10 жовтня у низці областей України були вимушено застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) Фото: З відкритих джерел

"Енергосистема сьогодні працює на 70% від довоєнного часу"

Коли атакують енергетичні об’єкти — генерацію, мережі, підстанції, то лише ремонт окремих елементів не допоможе відновити увесь ланцюг. Вони впливають на стабільність системи, резерви, можливості балансування навантажень, і створюють "підірвану основу", яка робить мережу вразливою до майбутніх ударів.

"Якщо в Росії є ядерна тріада, то в України — енергетична пентада: виробництво електроенергії (АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС), розподіл (підстанції Укренерго, обленерго), видобуток газу (Укргазвидобування), транспортування газу (Оператор ГТС) і зберігання газу (Укртрансгаз). Усі ці елементи взаємопов’язані, і пошкодження кожного ослаблює всю систему", — зазначив енергетичний експерт Юрій Корольчук.

За його словами, під час повномасштабної війни російські атаки системно "розхитують" кожен з цих елементів. І хоча на сьогодні 9 блоків АЕС (Рівненська, Хмельницька, Південно-Українська) залишаються відносно цілими.

У жовтні 2025 року РФ продовжує атакувати енергосистему України. І останні удари, на думку експерта, свідчать, що зміна "тактики" від агресора — це радше тактична зміна, ніж нова стратегія.

Корольчук також наголосив, що системи захисту підстанцій чи окремих елементів ТЕС/ГЕС не можуть витримати масовані удари дронами чи ракетами.

"Децентралізація мереж чи встановлення газових генераторів бізнесом — поки що не дають запас міцності для справжньої зими. Енергосистема зараз функціонує приблизно на 70 % довоєнної потужності", — пояснює Юрій Корольчук.

Саме тому навіть "хороша" погода восени або взимку може не врятувати від масштабних проблем: система близька до порогу, коли будь-який новий удар може викликати ланцюгове виведення з ладу, так званий "енергострайк".

У ніч проти 10 жовтня ворог здійснив комбінований удар, цілячись переважно по об'єктах генерації на Лівобережжі

Що буде далі з електропостачанням в Україні: сценарії і ризики

Нові масовані атаки РФ із застосуванням ракет і дронів можуть вивести з ладу інші елементи пентади, спричинити каскадні відключення. А зимове навантаження — велика потреба на опалення і освітлення посилить тиск на систему, і будь-який дефіцит потужності може обернутися відключеннями у густонаселених регіонах.

Тож, за оптимістичним сценарієм, якщо пощастить із зимою — погода буде м’якою, а ремонти й реконструкція просуватимуться активно, обмеження електропостачання будуть мінімальними й точковими.

Водночас графіки відключень можуть залишитися, особливо у регіонах із пошкодженою інфраструктурою.

Проте, за негативним сценарієм, нові удари по енергосистемі можуть вивести з ладу додаткові елементи, ланцюгова реакція призведе до масштабних відключень у великих містах і регіонах.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, пізно увечері 9 жовтня та після опівночі Росія масовано атакувала Україну дронами "Шахед". Вибухи пролунали у Києві та області, що спричинило перебої з електропостачанням.