Блэкауты возвращаются: в ОП рассказали, как пережить зиму без паники

Этой зимой в Украине ожидаются блекауты — и они фактически уже начались.

Украинцам следует готовиться не только технически, но и психологически. По его словам, главная задача сейчас – укрепить нервную систему и научиться контролировать стресс. Об эттом сообщил внештатный советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов.

"Как готовиться? Прежде всего, ментально, психологически. Надо готовить свою нервную систему. Конечно, генераторы, батареи, фонарики, еда, вода, отопление, связь, план А, план Б – это все критически важно. Но мы уже проходили это и знаем, что делать. А вот что действительно будет сложно – это терпеть", – отметил советник.

Он подчеркнул, что причина будущих отключений света – российские обстрелы и агрессия, а не действия украинской власти.

Милованов посоветовал начинать подготовку с овладения стрессом. Самым простым способом, по его словам, есть дыхательные упражнения – вдох, задержка, выдох и пауза по 4 секунды. Такие циклы помогают мозгу почувствовать контроль над ситуацией.

"Для меня лучше работает другое – когда рядом жена, когда можно поспать после обстрелов или просто прогуляться. Для каждого свое. Но управлять своим психическим состоянием можно и нужно", – поделился он.

Советник также напомнил о важности физической активности и базовых вещах — заряженных павербанках, запасе воды, аптечке, теплой одежде и свечах.

"Это база, которая дает мне чувство контроля. Россия хочет, чтобы мы истощились и сдались. Давайте этого не делать. Меньше ссориться, больше поддерживать, действовать и прощать. Быть сильными и готовыми", – подытожил Милованов.

Блэкаут в Украине — что говорят в Укрэнерго

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил в эфире национального телемарафона, что в Украине отменены аварийные графики отключений электроэнергии, однако остается риск возврата почасовых отключений в случае роста нагрузки или новых атак на энергосистему.

По словам Виталия Зайченко, ситуация в энергосистеме постепенно стабилизируется, и в настоящее время аварийных графиков по стране нет.

"Уже со вчерашнего дня применяются только графики ограничения мощности для промышленности", — отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о проблемах с электричеством из-за ударов россиян. Он говорил, что из-за одного-двух российских обстрелов Украине может понадобиться импорт электроэнергии.

После комбинированных ударов в Украине начали вводить графики отключения света. В частности аварийные отключения применяли в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.