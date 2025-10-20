Блекаути повертаються: в ОП розповіли, як пережити зиму без паніки

Цієї зими в Україні очікуються блекаути — і вони фактично вже почалися.

Українцям слід готуватися не лише технічно, а й психологічно. За його словами, головне завдання зараз — зміцнити нервову систему і навчитися контролювати стрес. Про це повідомив позаштатний радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов.

"Як готуватися? Насамперед, ментально, психологічно. Треба готувати свою нервову систему. Звичайно, генератори, батареї, ліхтарики, їжа, вода, опалення, зв'язок, план А, план Б — це все критично важливо. Але ми вже проходили це і знаємо, що робити. А ось що дійсно буде складно — це терпіти", — зазначив радник.

Він підкреслив, що причина майбутніх відключень світла — російські обстріли й агресія, а не дії української влади.

Милованов порадив починати підготовку з опанування стресу. Найпростішим способом, за його словами, є дихальні вправи — вдих, затримка, видих і пауза по 4 секунди. Такі цикли допомагають мозку відчути контроль над ситуацією.

"Для мене краще працює інше — коли поруч дружина, коли можна поспати після обстрілів або просто прогулятися. Для кожного своє. Але керувати своїм психічним станом можна і потрібно", — поділився він.

Радник також нагадав про важливість фізичної активності та базові речі — заряджені павербанки, запас води, аптечку, теплий одяг і свічки.

"Це база, яка дає мені відчуття контролю. Росія хоче, щоб ми виснажилися і здалися. Давайте цього не робити. Менше сваритися, більше підтримувати, діяти і прощати. Бути сильними і готовими", — підсумував Милованов.

Блекаут в Україні — що кажуть в Укренерго

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив в ефірі національного телемарафону, що в Україні скасовано аварійні графіки відключень електроенергії, проте залишається ризик повернення погодинних відключень у разі зростання навантаження або нових атак на енергосистему.

За словами Віталія Зайченка, ситуація в енергосистемі поступово стабілізується, і наразі аварійних графіків по країні немає.

"Уже з учорашнього дня застосовуються тільки графіки обмеження потужності для промисловості", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попереджав про проблеми з електрикою через удари росіян. Він говорив, що через один-два російські обстріли Україні може знадобитися імпорт електроенергії.

Після комбінованих ударів в Україні почали запроваджувати графіки відключення світла. Зокрема аварійні відключення застосовували в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.