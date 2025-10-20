Блекаут на Чернігівщині та у Славутичі: мешканців Чернігова закликають зробити запаси води, що відомо

Через російську атаку 20 жовтня північна частина Чернігівської області включно з обласним центром опинилася без електропостачання. Мешканців попереджають також про відключення води. Окрім того, блекаут через атаку зафіксовано у місті Славутич на Київщині.

Росіяни атакували безпілотниками енергетичний об'єкт в одній із громад області, через що низка населених пунктів опинилася без світла. Про це повідомили у Чернігівській районній державній адміністрації увечері 20 жовтня.

"Унаслідок влучання ворожого БпЛА в енергетичний об’єкт в одній із громад зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури", — зазначили у відомстві.

В АТ "Чернігівобленерго" підтвердили проблеми з електропостачанням, передає "Суспільне". Зокрема там зазначили, що через обстріли північна частина області опинилася без світла.

Відключення води у Чернігові

Через відсутність електроенергії у місті також можливі проблеми з водопостачанням. "Чернігівводоканал" закликав мешканців негайно зробити запаси води, оскільки найближчим часом у Чернігові ймовірні тимчасові відключення у водопостачанні.

У відомстві також вказали, в які години можна запастися водою у Чернігові:

вранці — з 6:00 до 10:00 години;

увечері — з 18:00 до 22:00 години.

Зазначається, що у вказаний час у випадку блекауту буде забезпечуватися максимальний тиск у водопровідній мережі.

Затримка руху поїздів на Чернігівщині

В "Укрзалізниці", як передає "Суспільне", попередили також про затримки приміських поїздів через відсутність напруги внаслідок обстрілу ЗС РФ. Затримки сягають від 30 хвилин, уточнили у ЗМІ.

Йдеться про затримки у русі наступних поїздів:

Поїзд №6857 сполучення Чернігів — Славутич;

Поїзд №6312 сполучення Чернігів — Ніжин;

Поїзд №6311 сполучення Ніжин — Чернігів.

Блекаут у Славутичі: що відомо

20 жовтня ЗС РФ також атакували місто Славутич на Київщині. За інформацією голови ОВА Миколи Калашника, місто тимчасово знеструмлене, системи водопостачання та водовідведення перевели на резервне живлення.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев повідомив, що зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт на території міста.

КП "Славутич-Водоканал" на резервному живленні відновили водопостачання у місті, однак міська рада зазначає, що вода буде приблизно до опівночі. Водночас інформують про можливе ускладнення подачі води до верхніх поверхів у будинках.

