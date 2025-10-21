"ПВО отражает обстрел над всем регионом": Ростовскую область РФ массированно атакуют дроны, есть разрушения (видео)

Поздно вечером 20 октября и после полуночи 21 октября в Ростовской области России раздавались взрывы. Россияне жалуются на массированную атаку дронов, а также сообщают о разрушениях в жилом многоквартирном доме из-за обстрела.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российская противовоздушная оборона "отражает атаку дронов над всем регионом". Об этом пишет российское СМИ "Известия".

По данным медиа, в городе Батайске в результате атаки дронов зафиксированы разрушения в многоквартирном жилом доме. Там, как сообщается, произошло частичное разрушение стены на верхних этажах.

В сети также показали кадры повреждений в Батайске в результате атаки.

О пострадавших в поврежденном многоквартирном доме информации не поступало. СМИ отмечают, что из него эвакуировали 20 жителей.

Также медиа сообщает о якобы обезвреживании беспилотников в Милеровском и Татарском районах Ростовщины.

Вскоре в СМИ уточнили также, что в результате массированной атаки дронов в Ростове-на-Дону пострадали два человека. Они получили ранения якобы в результате падения дронов на частные дома.

В Пролетарском районе местный житель получил осколочные ранения, а также медики оказали помощь несовершеннолетнему на месте. В хуторе Недвиговка Мясниковского района случился блэкаут из-за атаки: росСМИ пишут, что электролинии повредил якобы сбитый беспилотник во время падения.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, за прошедший час только над регионом якобы было сбито 10 дронов. Об этом сообщили во вражеском Минобороны.

В сети пишут, что город Батайск в Ростовской области РФ считается крупным железнодорожным и сортировочным узлом.

Атака дронов ночью 21 октября: где еще раздавались взрывы в России

Также ночью 21 октября взрывы прогремели в Воронежской области России, пишут росСМИ. Россияне утверждают, что над регионом якобы было сбито не менее четырех беспилотников. Губернатор области сообщил, что обломки якобы сбитых БпЛА повредили элемент промышленного сооружения.

Напомним, вечером 20 октября ВС РФ атаковали энергетические объекты на Черниговщине и в Славутиче Киевской области: из-за этого в населенных пунктах начался блэкаут.

Также россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами ночью 21 октября: в городе есть пожары и разрушения.