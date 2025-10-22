В Мордовії дрони уразили Саранський механічний завод, що виробляє вибухівку — соцмережі (відео)

У ніч на 22 жовтня ударні безпілотники атакували Саранський механічний завод, що розташований у республіці Мордовія.

Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа, випливає з відео, оприлюднених у телеграм-каналі "Exilenova+".

"Саранськ, був атакований Саранський механічний завод", — йдеться у дописі.

Водночас російське видання Astra уточнило, що місцеві мешканці чують звуки сирен, а влада регіону просить їх не наближатись до вікон.

"ASTRA геолокалізувала кадри і дійшла висновку, що як мінімум один з безпілотників (зафіксований на даному відео) потрапив на територію Саранського механічного заводу, який розташований в Саранську на Промисловому проїзді", — зазначили в Astra.

Там також підкреслили, що цей завод серед іншого виробляє вибухові речовини.

Відео дня

В мережі також оприлюднили координати та знімки з супутника того місця, куди вдарили дрони.

Координати, куди вдарили дрони у Саранську Фото: соцмережі

Губернатор Мордовії Аретм Здунов підтвердив, що безпілотники влучили по цілі у регіоні.

"Сьогодні вночі здійснено масовану атаку ворожих безпілотників на територію Мордовії. В результаті одне з наших підприємств отримало пошкодження. На місці працюють екстрені служби, задіяні всі необхідні сили і засоби", — написав Здунов.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації щодо атаки БПЛА на Саранський механічний завод.

Зазначимо, що відстань від Саранська до українського кордону становить понад 600 кілометрів.

Нагадаємо, 21 жовтня в Генштабі підтвердили, що ЗСУ вдарили по хімічному заводу у Брянську ракетами Storm Shadow.

19 жовтня у Брянській області Росії партизани паралізували систему управління ЗС РФ.