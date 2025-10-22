В Мордовии дроны поразили Саранский механический завод, производящий взрывчатку — соцсети (видео)

В ночь на 22 октября ударные беспилотники атаковали Саранский механический завод, расположенный в республике Мордовия.

В результате удара на предприятии вспыхнул пожар, следует из видео, обнародованных в телеграм-канале "Exilenova+".

"Саранск, был атакован Саранский механический завод", — говорится в сообщении.

В то же время российское издание Astra уточнило, что местные жители слышат звуки сирен, а власти региона просят их не приближаться к окнам.

"ASTRA геолокализировала кадры и пришла к выводу, что как минимум один из беспилотников (зафиксированный на данном видео) попал на территорию Саранского механического завода, который расположен в Саранске на Промышленном проезде", — отметили в Astra.

Там также подчеркнули, что этот завод среди прочего производит взрывчатые вещества.

В сети также обнародовали координаты и снимки со спутника того места, куда ударили дроны.

Координаты, куда ударили дроны в Саранске Фото: соцмережі

Губернатор Мордовии Аретм Здунов подтвердил, что беспилотники попали по цели в регионе.

"Сегодня ночью осуществлена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства", — написал Здунов.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об атаке БПЛА на Саранский механический завод.

Отметим, что расстояние от Саранска до украинской границы составляет более 600 километров.

Напомним, 21 октября в Генштабе подтвердили, что ВСУ ударили по химическому заводу в Брянске ракетами Storm Shadow.

19 октября в Брянской области России партизаны парализовали систему управления ВС РФ.