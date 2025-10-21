"Преодолели российскую ПВО": ВСУ ударили по химическому заводу в Брянске ракетами Storm Shadow (видео)

Силы обороны Украины нанесли массированный удар по Брянскому химическому заводу, применив во время атаки ракеты британского производства Storm Shadow.

Результаты поражения сейчас уточняются, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"21 октября 2025 года Воздушные Силы ВС Украины во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Морскими Силами и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод. Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что Брянский химический завод является важной составляющей военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

"На этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, в частности для боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов территории Украины. Спасибо партнерам за последовательную поддержку Украины в отпоре российским захватчикам", — отметили в Генштабе.

Отметим, что около 17:00 российские мониторинговые каналы начали сообщать о воздушных тревогах и о "крылатых ракетах "Storm Shadow" в Брянской области, а в сети появились соответствующие видео.

В то же время поздно вечером 21 октября появилась информация, что в Брянской области также была поражена подстанция.

"Брянская область, Трубчевск беспилотники поразили местную подстанцию", — говорилось в заметке телеграмм-канал "Exilenova+".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на момент публикации материала не комментировал удар по химическому заводу или подстанции в регионе, но заверил, что российская ПВО якобы обнаружила и уничтожила 57 украинских дронов.

Напомним, 21 октября российские мониторинговые каналы сообщали о "ракетной опасности" в Московской области и об атаке на завод в Брянской области.

19 октября в Брянской области России партизаны парализовали систему управления ВС РФ.